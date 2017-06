Ιούνιος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με πλήθος μέτρων και παρεμβάσεων που ξεκινούν από την αντιμετώπιση της οπλοκατοχής, την είσοδο των Ρομά χωρίς εξετάσεις στα Πανεπιστήμια και την αστυνομία μέχρι και τη μετεγκατάσταση ολόκληρων οικισμών, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Οι υπουργοί Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης και Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, οι αναπληρωτές υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου και Υγείας, Παύλος Πολάκης και ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξή τύπου μέτρα για την περιοχή.

Ξεκινώντας την παρουσίαση ο κ. Σκουρλέτης εξήγγειλε νομοθετικές πρωτοβουλίες για τους τοξικοεξαρτημένους και προγράμματα αθλητισμού που ήταν πάντα μέσο απογκετοποίησης. Επίσης υποσχέθηκε νέες παροχές στους τομείς της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού στις συγκεκριμένες περιοχές με έμφαση στο Μενίδι. Ο ίδιος επίσης ανακοίνωσε «αλλαγή του νομικού πλαισίου για την οπλοκατοχή». Από την πλευρά του ο Νίκος Τόσκας δεσμεύτηκε για ενίσχυση της αστυνόμευσης του Μενιδίου και άλλων περιοχών, με στόχο την πάταξη των φαινομένων της διακίνησης ναρκωτικών και οπλοκατοχής. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη διευκρίνισε όσον αφορά το ενδεχόμενο εισόδου νέων Ρομά στην αστυνομία ότι «πρέπει να εξεταστεί και νομικά κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο αστυνομικό σώμα παιδιών Ρομά που έχουν τα κατάλληλα γραμματικά προσόντα προκειμένου να συμβάλουν στα θέματα τάξης της περιοχής που αυτοί ξέρουν». Ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου ανακοίνωσε ότι: — Στα σχολεία που φοιτούν Ρομά θα μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά αίθουσα σε 15 από 25 — Θα γίνει υποχρεωτική η παρακολούθηση του ολοήμερου σχολείου για τα παιδιά των Ρομά — Θα θεσμοθετηθεί υποχρεωτικά σχολή γονέων — Αλλαγή στο νομικό καθεστώς ως προς τη δυνατότητα των μαθητών Ρομά που παίρνουν απολυτήριο Λυκείου να εισάγονται σε ορισμένα ακαδημαϊκά τμήματα χωρίς εξετάσεις. Η αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου εξήγγειλε μετεγκατάσταση Ρομά σε δήμους και ουσιαστικά διάλυση κάποιων των αυθαίρετων οικισμών, με συναίνεση ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κατοικίας τους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης ανακοίνωσε ότι στο Μενίδι θα μεταβεί κινητή μονάδα του ΚΕΕΛΠΝΟ και του ΟΚΑΝΑ. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι με παρέμβαση του υπουργείου Υγείας θα γίνει εμβολιασμός του συνόλου του πληθυσμού της περιοχής. Επιπλέον, ο κ. Βασιλειάδης προανήγγειλε αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού, δημιουργία αθλητικού κέντρου στην περιοχή και παρεμβάσεις σε αθλητικές υποδομές στις κοινότητες Ρομά. Αστυνομική επέμβαση για τη διακίνηση ναρκωτικών Ο κ. Τόσκας υπενθύμισε τα μέτρα εντατικοποίησης της αστυνόμευσης στο Μενίδι, που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, ενώ επισήμανε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει εκτεταμένη αστυνομική επέμβαση σε περιοχές με πρόβλημα διακίνησης ναρκωτικών. Παρεμβάσεις για εμβολιασμό του τοπικού πληθυσμού Ρομά και ειδική μέριμνα για τους χρήστες θα προωθήσει το υπουργείο Υγείας, ενώ θα υπάρξει διαρκής παρουσία δύο κινητών μονάδων στην περιοχή, μία του ΚΕΕΛΠΝΟ και μία του ΟΚΑΝΑ. Ο κ. Πολάκης σημείωσε ότι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής θα υπάρξει καθαρισμός του ρέματος Εσχατιάς και άλλων εστιών μόλυνσης στο Μενίδι. Αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού, δημιουργία αθλητικού κέντρου στην περιοχή και παρεμβάσεις σε αθλητικές υποδομές στις κοινότητες Ρομά ανακοίνωσε, από τη πλευρά του, ο κ. Βασιλειάδης. eleftherostypos

