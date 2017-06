Ιούνιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Καταργήθηκαν από χθες οριστικά τα τέλη περιαγωγής σε όλη την ΕΕ. Τι θα ισχύει για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας; Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές; Eνόψει καλοκαιρικών διακοπών είναι σημαντικές κάποιες διευκρινήσεις. Όποιος θέλει π.χ. να επικοινωνήσει με μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτου στη Μαγιόρκα για να λύσει το πρόβλημα της μετακίνησής του στις διακοπές ή θέλει να καλέσει την αγαπημένη του στη Αθήνα, πρέπει να γνωρίζει καλά τους όρους συμβολαίου του πριν το κάνει.



Παγίδες που κρύβονται στις λεπτομέρειες Η Ισαβέλε Μπούσκε, εκπρόσωπος Oμοσπονδιακού Κέντρου Καταναλωτών (vzbv) στις Βρυξέλλες προειδοποιεί ότι «οι καταναλωτές πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τα ψιλά γράμματα των συμβολαίων». Σύμφωνα με την νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση για την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής (roaming), οι ταξιδιώτες θα μπορούν να τηλεφωνούν και να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κατά την παραμονή τους σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ χωρίς να χρεώνονται περισσότερο από ό,τι στη χώρα προέλευσής τους. Το παράδοξο ωστόσο που προκύπτει από την αυτή την αλλαγή είναι ότι υπάρχουν ακόμη διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα βάσει των εκάστοτε συμβολαίων. Όταν κάποιος που έχει γερμανικό συμβόλαιο τηλεφωνήσει από τη Γερμανία στην Ισπανία ή στην Αθήνα, κάτω από τις νέες συνθήκες που θα επικρατούν στο εξής θα χρεωθεί περισσότερο από ό,τι εάν θα τηλεφωνούσε με τον ίδιο αριθμό από την Ισπανία ή την Αθήνα προς οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Η νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση περιέχει επίσης και εξαιρέσεις. Έτσι δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις περιαγωγής για κλήσεις που γίνονται από κρουαζιερόπλοια. Παραμένουν ακριβές. Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και προστασία καταναλωτών Δεν είναι ακόμη σαφές εάν πράγματι όλοι οι πελάτες εταιρειών κινητής τηλεφωνίας έχουν πληροφορηθεί ήδη για τις αλλαγές στο σύστημα περιαγωγής κλήσεων ή εάν ειδικές ρήτρες συμβολαίου συνεχίζουν να θέτου εμπόδια. «Δεν κάνουμε καμία διάκριση» διαβεβαιώνει από την πλευρά του ο Άντρεας Μίντελ από τη γερμανική Telekom. Το ίδιο υπόσχεται και η Σάρα Ρότσερ από τη Vodafone: «Από τις 15 Ιουλίου όλοι οι πελάτες επωφελούνται από τις νέες ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ στην Ε.Ε. και μάλιστα αυτομάτως και πλήρως, χωρίς να πληρώνουν πια τέλη περιαγωγής». Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με δημοσίευμα της deutsche welle, ο Γιορν Μπορμ από την Telefonica δεν αναφέρει πόσο υψηλό θα είναι το ποσό συμμετοχής των πελατών στο νέο σύστημα περιαγωγής. Τον Μάιο ο εν λόγω όμιλος επιχειρήσεων απέδωσε την μείωση του τζίρου του μεταξύ άλλων και στη μείωση των τελών περιαγωγής. Εξαιτίας της ρύθμισης στα ταμεία της επιχείρησης εισέρευσαν περίπου 35 εκατομμύρια λιγότερα από ό,τι το 2015.



Το Κέντρο Προστασίας των Καταναλωτών περιμένει πάντως ότι οι πάροχοι θα σκεφτούν πως θα εφαρμόσουν τις νέες ρυθμίσεις στην πράξη. Προβλήματα επίσης θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στους χρήστες που έχουν καρτοκινητά. Κι αυτό γιατί δεν διαθέτουν σταθερό όγκο δεδομένων για τα τηλεφωνήματα και την πρόσβαση στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τον αντίστοιχο όγκο και στο εξωτερικό. Εκτός από αυτό υπάρχουν όλο και περισσότερα γερμανικά πακέτα κινητής τηλεφωνίας, τα οποία πέραν των συνόρων δεν λειτουργούνγια τεχνικούς λόγους. Τέλος, ο λεγόμενος κανόνας «fair-use» αποτρέπει τους καταναλωτές να βρουν τον πιο φτηνό πάροχο στην Ευρώπη και με την κάρτα sim που προσφέρει αυτός να τηλεφωνούν οικονομικά και απεριόριστα σε όλη την Ευρώπη. Η Μπούσκε επιβεβαιώνει επίσης ότι θα γίνονται ακόμη και έλεγχοι για αθέμιτες πρακτικές σημειώνοντας «ότι από ένα ορισμένο σημείο και μετά οι πάροχοι θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί». newsbeast loading…

