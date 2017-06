Μέσα σε μιάμιση ώρα ολοκληρώθηκε το κρίσιμο Eurogroup και επήλθε συμφωνία μεταξύ Αθήνας και δανειστών.

Η Ελλάδα εξασφάλισε το κλείσιμο της αξιολόγησης και την εκταμίευση ποσού 8,5, δισ, ευρώ, παρότι πίεζε για ακόμη περισσότερα, «παζαρεύοντας» το επιπλέον ποσό. Εξασφάλισε έστω κι έτσι πάντως, περίπου 1.1 δισ. ευρώ παραπάνω από το ποσό των 7,4 δισ. ευρώ που απαιτούνται για την δόση του Ιουλίου.

Ως προς το χρέος, συμφωνήθηκε τα μεσοπρόπθεσμα μέτρα ελάφρυνσης να υλοποιηθούν μετά το τέλος του προγράμματος το 2018.

Το ΔΝΤ θα εισέλθει στο πρόγραμμα και χρηματοδοτικά επί της αρχής αλλά με την μορφή του «stand by», όταν δηλαδή θα κριθεί ότι είναι βιώσιμο.

Επίσης, προβλέπεται επιστροφή κερδών από ομόλογα της ΕΚΤ , η επιμήκυνση των ωριμάνσεων των δανείων θα είναι από 0 έως 15 χρόνια και έως 2% πρωτογενή πλεονάσματα από το 2022 και μετά.

Η Κριστίν Λαγκάρντ παραδέχθηκε ότι αυτή η λύση στην οποία κατέληξε το eurogroup δεν ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. «Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση, αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη λύση. Η καλύτερη λύση θα ήταν μία συμφωνία για το χρέος σήμερα» είπε με έμφαση. «Δεν είναι η καλύτερη λύση αλλά προσφέρει δυνατότητα στην Ελλάδα για σταθερότητα και συνέχιση των προσπαθειών για μεταρρυθμίσεις. Η συμφωνία αυτή όμως, όπως είπε, επιτρέπει να διαπραγματευτούν οι Ευρωπαίοι τα μέτρα για την βιωσιμότητα του χρέους» σημείωσε.

Τόνισε ακόμη πως υπάρχει πρόοδος και στο θέμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων του χρέους.

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ αναφερόμενη στην συμμετοχή του Ταμείου είπε πως εντός 24ωρου θα εισηγηθεί στο Συμβούλιο του Ταμείου να ενταχθεί επί της αρχής στο Πρόγραμμα. Θα δοθούν λιγότερα από 2 δισ. δολάρια όταν θα ταυτοποιηθούν τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, τόνισε η κ. Λαγκάρντ.

Σόιμπλε: Ελάφρυνση χρέους το 2018 μόνο αν κριθεί αναγκαίο

Το γερμανικό κοινοβούλιο θα συζητήσει αύριο Παρασκευή (16.06.2017) την συμφωνία για την Ελλάδα που επιτεύχθηκε στο Eurogroup δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Επέμεινε δε ότι η συμφωνία θα βοηθήσει την Ελλάδα να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητα.

Νωρίτερα ο Σόιμπλε δήλωσε πως εναπόκειται στην γερμανική βουλή να αποφασίσει κατά πόσο η συμφωνία συνιστά μια θεμελιώδη αλλαγή στο υπάρχον πρόγραμμα για την Ελλάδα. «Όπως αντιλαμβανόμαστε δεν πρόκειται για μια θεμελιώδη αλλαγή στο πρόγραμμα», τόνισε ο Γερμανός υπουργός.

«Η Ελλάδα πρέπει να γίνει ανταγωνιστική για να αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές, ώστε να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της». «Για αυτό, η Ελλάδα θα πρέπει να προβεί σε μεταρρυθμίσεις», σημείωσε ο Σόιμπλε.

Επιπλέον μέτρα, όπως η ελάφρυνση του χρέους, θα εξεταστούν μόνο μετά την ολοκλήρωση του υπάρχοντος προγράμματος, πρόσθεσε. «Εάν επιπλέον μέτρα κριθούν αναγκαία στο τέλος του προγράμματος μπορούμε να τα λάβουμε», τόνισε «Η προσδοκία είναι ότι το σχέδιο θα στεφθεί με επιτυχία», κατέληξε.

Τσακαλώτος: Εϊμαι πολύ ευτυχέστερος σήμερα

«Είμαι πολύ ευτυχέστερος σήμερα από ότι ήμουν πριν από μια εβδομάδα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Θέλαμε από αυτό το Eurogroup σαφήνεια επί του συνολικού προγράμματος, κάτι το οποίο πιστεύαμε πως δεν υπήρχε στην συνεδρίαση του Μαΐου. Είναι η σαφήνεια επαρκής, που εκφράζει τον ελληνικό λαό, μετά τις θυσίες που έχει κάνει; Ίσως όχι. Αναγνωρίζουμε ότι δεν θέλουμε το τέλειο να είναι εχθρός του καλού» τόνισε ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ.

Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στη σύνδεση του χρέους με την ανάπτυξη με βάση τη γαλλική πρόταση, ενώ για την ποσοτική χαλάρωση είπε: «δεν μπορω να προκαταλάβω την απόφαση της ΕΚΤ, είναι ένας ανεξάρτητος φορέας».

Ευαχαρίστησε τον πρωθυπουργό, την ομάδα διαπραγμάτευσης και όσους πίστεψαν ότι από τον συμβιβασμό του 2015 θα προετοιμάζαμε το έδαφος για να βγούμε στις αγορές. Υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την γαλλική κυβέρνηση και τον ομόλογο μου, Μπρουνό Λε Μερ, ο οποίος εργάστηκε πολύ σκληρά», κατέληξε ο υπουργός Οικονομικών.

Σημεία από τα όσα είπαν οι δανειστές στη συνέντευξη Τύπου

Ντάισελμπλουμ: Έχουμε πετύχει συμφωνία σε όλα τα επίπεδα.

Τα δημοσιονομικά μέτρα που αποφασίστηκαν για μετά την λήξη του προγράμματος αντιμετωπίζουν τις ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας.

Εγιναν σημαντικά βήματα και για την αντιμετώπιση των NPLs αλλά και για τη λειτουργία του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων.

Οι ελληνικές αρχές θα δουλέψουν με την Κομισιόν για τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά και για την τόνωση των επενδύσεων.

Για το χρέος

Συζητήσαμε το θέμα του χρέους στο πλαίσιο της συμφωνίας του Μαΐου του 2016. Η Ελλάδα θα πρέπει να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 και μετά η δημοσιονομική τροχιά θα πρέπει να είναι συνεπής με το πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων.

Επιβεβαιώσαμε ότι είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε επέκταση του μέσου όρου των λήξεων και περαιτέρω πάγωμα των τόκων των δανείων του ESM έως 15 χρόνια

Συμφωνήσαμε για ένα μηχανισμό που θα εξετάζει το θέμα της ανάπτυξης, αν οι εξελίξεις είναι διαφορετικές από τις εκτιμήσεις για μετά το τέλος του προγράμματος.

Αν υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη θα υπάρχει μεγαλύτερη αποπληρωμή τόκων, αν είναι μικρότερη τότε οι πληρωμές θα είναι μικρότερες. Το EwG θα εξετάσει το μηχανισμό και θα συζητηθεί στο τέλος του προγράμματος.

Η ακριβής μέτρηση των μέτρων θα γίνει στο τέλος του προγράμματος με βάση το DSA του ΔΝΤ με τη συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσμών.

Το Eurogroup θα συνεχίσει να στηρίζει την ελληνική οικονομία σε περίπτωση που θα υλοποιηθεί αρνητικό σενάριο στην εξέλιξη της οικονομίας.

Μπαίνουμε στο τελευταίο χρόνο του προγράμματος και θα εξετάσουμε πως η Ελλάδα θα σταθεί στα πόδια της μετά τη λήξη του.

Τέλος, ο πρόεδρος του Eurogroup συνεχάρη την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό και επεσήμανε ότι «μπαίνουμε στο τελευταίο έτος του ελληνικού προγράμματος».

Η ανακοίνωση του Eurogroup

Στο ανακοινωθέν του Eurogroup γίνεται λόγος για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022 και έπειτα για 2% μέχρι το 2060.

Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Το Eurogroup καλωσορίζει τη δέσμευση της Ελλάδας να διατηρήσει ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,5% μέχρι το 2022 και από εκεί και μετά μία δημοσιονομική τροχιά που είναι συμβατή με τις δεσμεύσεις της στο Ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ένα πρωτογενές πλεόνασμα ίσο με ή πάνω από αλλά κοντά στο 2% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2023 μέχρι 2060» τονίζεται χαρακτηριστικά.

Επίσης αναφορικά με το χρέος τονίζεται ότι μπορεί να υπάρξει επέκταση οριμάνσεων των δανείων του EFSF από 0 έως 15 έτη. «Σε αυτό το πλαίσιο το Eurogroup υπενθύμισε την επίτευξη της βιωσιμότητας του χρέους με αναφορά στα συμφωνηθέντα ορόσημα για τις καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες, που πρέπει να παραμείνουν κάτω από 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από 20% του ΑΕΠ στη συνέχεια ώστε να διασφαλιστεί ότι το χρέος παραμένει σε ένα σταθερά καθοδικό μονοπάτιΤο Eurogroup κατέληξε πως η βιωσιμότητα του χρέους θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των μέτρων που συμφωνήθηκαν στη συνεδρίαση του Μαΐου του 2016» τονίζεται χαρακτηριστικά.

«Για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στις προσεγγίσεις για το μέγεθος της ανάπτυξης στις εκθέσεις βιωσιμότητας χρέους και τις εξελίξεις για την ανάπτυξη μετά το τέλος το προγράμματος, η αναπροσαρμογή των δανείων του EFSF θα γίνει σύμφωνα με ένα σχέδιο σύνδεσης της ανάπτυξης με την αποπληρωμή του χρέους. Ο μηχανισμός αυτό θα συγκεκριμενοποιηθεί ως μέρος των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, έπειτα από την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος του ESM», αναφέρεται σχετικά με τη γαλλική πρόταση, η οποία εγκρίθηκε.

«(…) Στο τέλος του προγράμματος, με την προϋπόθεση επιτυχούς εφαρμογής του και εάν κριθεί αναγκαίο, το δεύτερο πακέτο μέτρων θα εφαρμοστεί. Το ακριβές μέγεθός τους θα καθοριστεί στο τέλος του προγράμματος από το Eurogroup στη βάση μιας επικαιροποιημένης ανάλυσης βιωσιμότητας . Αυτή η ανάλυση θα λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων που είναι φιλικές προς την ανάπτυξη και επενδυτικών πρωτοβουλιών», τονίζεται στη συνέχεια. Πρόκειται για μια έμμεση αναφορά στη δημιουργία επενδυτικής τράπεζας.

Σε αυτό το πλαίσιο τονίζεται πως το ΔΝΤ θεωρεί πως τα μεσοπρόθεσμα μέτρα είναι ένα μεγάλο βήμα προς την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και το γίνεται λόγος για επί της αρχής συμφωνία για συμμετοχή του Ταμείου στο πρόγραμμα χωρίς χρηματοδοτική εκταμίευση.

Το ύψος της δόσης ανέρχεται στα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το ανακοινωθέν του Eurogroup στα αγγλικά

Λαγκάρντ: Δεν ήταν η καλύτερη λύση

Σημειώθηκε ένα σημαντικό βήμα ώστε να βοηθήσουμε την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό προς μια καλύτερη ανάπτυξη

Εγώ θα προτείνω στο συμβούλιο του ΔΝΤ, την έγκριση επί της αρχής μιας νέας προληπτικής ρύθμισης για την Ελλάδα. Το ποσό θα είναι 2 δισ. δολάρια.

Ο χρόνος της πρότασής μου θα είναι σύντομος και θα εκκινήσω τη διαδικασία πριν την 20η Ιουλίου

Η καλύτερη λύση θα ήταν μία συμφωνία για το χρέος σήμερα, η συμφωνία επί της αρχής είναι η δεύτερη καλύτερη λύση. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση, αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη λύση

Κάθε νέο πρόγραμμα με την Ελλάδα πρέπει να βασίζεται σε δύο σκέλη, δηλαδή στο σκέλος των μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με την ελάφρυνση του χρέους.

Με την καταρχήν συμφωνία, η αποδέσμευση των κεφαλαίων του ΔΝΤ θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή πολιτικής και τη λήψη εγγυήσεων για την ελάφρυνση του χρέους, ώστε το χρέος να μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμο.

Επιπλέον, η αξιολόγηση της διατηρησιμότητας του χρέους θα καθοδηγείται αποκλειστικά από την ανάλυση βιωσιμότητας του ΔΝΤ

Ο ένας βραχίονας του προγράμματος είναι οι πολιτικές που αναμένουμε να λάβει η Ελλάδα, ο άλλος είναι η βιωσιμότητα του χρέους. Ο πρώτος, ήταν κάτι που εκπλήρωσε η Ελλάδα

Υπήρχε πρόοδος και στην ελάφρυνση του χρέους, αλλά το ΔΝΤ θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα επ’ αυτού

Μας επιτρέπει να διατηρήσουμε τα κέρδη που σημείωσε η Ελλάδα με τις μεταρρυθμίσεις και να έχουμε περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την ελάφρυνση του χρέους

Μιλάμε για μια συμφωνία επί της αρχής. Μια διαδικασία η οποία απεδείχθη αποτελεσματική σε σχέση με την ελάφρυνση του χρέους.

Αν η πρόταση υιοθετηθεί από το ΔΝΤ θα υπάρχει εκταμίευση με βάση την τελική συμφωνία επί της ελάφρυνσης του χρέους

Το πρόγραμμα υιοθετείται από το ΔΝΤ επί της αρχής, οι δόσεις εκταμιεύονται μόνον εφόσον τεθούν ξεκάθαρα τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους

Η κρίση αποφεύχθηκε. Διατηρείται η σταθερότητα, η προσπάθεια μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης και οι θυσίες του ελληνικού λαού

Διατρανώνουμε εκ νέου την υπόσχεση στην Ελλάδα για την ελάφρυνση του χρέους. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Καλύτερη θα ήταν η τελική έγκριση επί των μέτρων χρέους ώστε να υπάρξει περισσότερη διαύγεια

Μοσκοβισί: Βήμα προς το μέλλον

Η Ελλάδα έκανε μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι. Συγχαρητήρια ιδιαιτέρως στον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Στο τέλος του προγράμματος θα υπάρχουν δεσμεύσεις για ελάφρυνση του χρέους. Η ανάπτυξη πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα εφεξής. Η συμμετοχή του ΔΝΤ είναι πάρα πολύ σημαντική.

Ρέγκλινγκ (ESM): Τα 8.5 δισ. θα εκταμιευτούν σταδιακά

Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής που έκλεισε η β’ αξιολόγηση. Περιλαμβάνει εντυπωσιακό πακέτο πολιτικών και μεγάλο αριθμό προαπαιτουμένων. Θεωρώ άκρως εντυπωσιακό ότι η Ελλάδα ήταν από τις ελάχιστες χώρες που είχαν πρωτογενές πλεόνασμα.

Μεγαλύτερη σαφήνεια για τα μέτρα που ίσως υιοθετηθούν στο τέλος του τρέχοντος προγράμματος.

Τα 8.5 δισ. ευρώ θα καλύψουν αποπληρωμές και κάποιες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

Η πρώτη δόση αρχές Ιουλίου θα είναι ύψους 7,7 δισ. Ευρώ. Από αυτά τα 6,9 δισ. θα πάνε για το χρέος και το υπόλοιπο για τις υπόλοιπες ανάγκες που έχει η χώρα.

Θα υπάρξουν και άλλες εκταμιεύσεις μετά το καλοκαίρι υπό τον όρο ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να τηρήσει όλους τους όρους που έχουμε θέσει.

Είμαστε ο μεγαλύτερος πιστωτής της Ελλάδας, μακράν.

Λαγκάρντ: Προτείνω συμμετοχή επί της αρχής του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα

Ανακοίνωση με την οποία επί της ουσίας προτείνει τη συμμετοχή επί της αρχής του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, εξέδωσε η Κριστίν Λαγκάρντ, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup.

Η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ξεκινά τη δήλωσή της με τη φράση: «Θα ήθελα να ανακοινώσω την πρόθεσή μου να προτείνω στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΔΝΤ την κατ ‘αρχήν έγκριση (AIP) μιας νέας συμφωνίας του ΔΝΤ για την Ελλάδα. Έχουμε σημειώσει τη σημαντική πρόοδο από την ελληνική κυβέρνηση σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις, με μια συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού, η οποία υποστηρίζεται από νομοθεσία του ελληνικού κοινοβουλίου. Διαπιστώσαμε επίσης πρόοδο στην ελάφρυνση του χρέους, παρόλο που απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με το πεδίο και τον τύπο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν από τους Ευρωπαίους πιστωτές της Ελλάδας».

Διαβάστε το κείμενο στα ελληνικά

Η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ , Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ( ΔΝΤ ) , έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση στο Λουξεμβούργο σχετικά με την Ελλάδα :

«Θα ήθελα να ανακοινώσω την πρόθεση μου να προτείνω στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ την κατ’ αρχήν έγκριση μιας νέας Συμφωνίας Stand – By του ΔΝΤ για την Ελλάδα.

Παρατηρήσαμε πρόσφατα μια σημαντική πρόοδο στον τομέα των μεταρρυθμίσεων στις πολιτικές εκ μέρους της Ελληνικής κυβέρνησης , με μια τεχνική συμφωνία που συνοδεύτηκε από σχετική νομοθεσία που ενέκρινε η Ελληνική Βουλή για την υποστήριξή της.

Παρατηρήσαμε επίσης μια πρόοδο στην ελάφρυνση του χρέους , αν και απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις για το εύρος και τον τύπο των μέτρων που θα παρασχεθούν από τους Ευρωπαίους πιστωτές της Ελλάδας.

«Η κατ’ αρχήν Έγκριση είναι μια διαδικασία στην οποία βασίστηκε το ΔΝΤ κατά το παρελθόν όταν είχε υπάρξει συμφωνία σχετικά με τις πολιτικές στις οποίες θα βασίζονταν ένα πρόγραμμα που υπο στηρίζονταν από το ΔΝΤ, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί πλήρης συμφωνία μεταξύ της χώρας – μέλους και των πιστωτών της σχετικά με νέα χρηματοδότηση ή την ελάφρυνση του χρέους. Στην περίπτωση της Ελλάδας , η κατ’ αρχήν έγκριση θα επέτρεπε σ το ΔΝΤ να υποστηρίξει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο τομέα των πολιτικών , ενώ η αποδέσμευση των πόρων βάσει της συμφωνίας του ΔΝΤ θα γίνονταν υπό τον όρο ότι οι Ευρωπαίοι πιστωτές της Ελλάδας θα παρείχαν δεσμεύσεις για την ελάφρυνση του χρέους, οι οποίες θα ήταν επαρκείς για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους.

«Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η Κατ ’ Αρχήν Έγκριση συμβαδίζει με την αρχή που ακολουθεί από παλιά το ΔΝΤ , ότι οποιοδήποτε νέο πρόγραμμα με την Ελλάδα πρέπει να βασίζεται στην προϋπόθεση των «δύο πυλώνων», δηλαδή των μεταρρυθμίσεων στις πολιτικές σε συνδυασμό με την ελάφρυνση του χρέους. Μ ε την Κατ ’ Αρχήν Έγκριση , η αποδέσμευση των κονδυλίων του ΔΝΤ θα εξαρτάται από την εφαρμογή των πολιτικών και από τη λήψη εξασφαλίσεων για την ελάφρυνση του χρέους, ώστε το χρέος να μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμο. Περαιτέρω, η εκτίμηση της βιωσιμότητας του χρέους θα γίνει αποκλειστικά βάσει της ανάλυση ς της βιωσιμότητας του χρέους που θα πραγματοποιηθεί από το ίδιο το ΔΝΤ.

Αναμένεται ότι η Κατ’ Αρχήν Έγκριση θα περιλαμβάνει μια Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Ουάσιγκτον, ΗΠΑ 2 προληπτική συμφωνία S tand – B y για ένα ποσό δανείου που θα είναι πολύ χαμηλότερο από το κατώτατο όριο της κατ’ εξαίρεσιν πρόσβασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα χρειαστεί να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες τ ης Κατ ’ Αρχήν Έγκρισης.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι η χρήση της Κατ ’ Αρχήν Έγκρισης θα επιτρέψει σ το ΔΝΤ να αξιοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις και την ελάφρυνση του χρέους. Θα παράσχει την πεποίθηση στους πιστωτές να κάνουν εκταμιεύσεις στην Ελλάδα τον Ιούλιο βάσει του προγράμματος του ΕΜΣ – μειώνοντας με τον τρόπο αυτό πιθανές σοβαρές πιέσεις στην Ελληνική οικονομία – και θα δημιουργήσει επίσης εμπιστοσύνη στους επενδυτές σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και της ευημερίας του Ελληνικού λαού.

Ευελπιστώ ότι η συζήτηση σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους θα μπορέσει να ολοκληρωθεί σύντομα».

