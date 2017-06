Ιούνιος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας σε ναυτιλιακή εταιρεία στον Πειραιά – Καταγγελίες για εκβιασμούς και εμπλοκή υπουργού

Ερωτηματικά προκαλεί το παρασκήνιο ερευνών για την υπόθεση της διακίνησης δύο τόνων ηρωίνης με το πλοίο Noor1 και άλλες που επιχειρείται να συσχετισθούν με αυτήν, ύστερα και από τον έκτακτο έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία της εταιρείας «Express Energy», συμφερόντων του εφοπλιστή κ. Ευάγγελου Μαρινάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας αναζήτησαν -ύστερα από εισαγγελική παραγγελία- και παρέλαβαν τα ίδια στοιχεία που ο ίδιος ο επιχειρηματίας είχε δημοσιοποιήσει προ μερικών ημερών ως απάντηση σε υπαινικτικά δημοσιεύματα. Τα δημοσιεύματα αυτά βασίζονταν κυρίως σε ανυπόγραφες καταγγελίες με ισχυρισμούς ότι «ο Μαρινάκης έστειλε αυτά τα χρήματα για να φτιάξει το σαπιοκάραβο, το Noor-1, και να το φέρει με ηρωίνη στην Ελλάδα» Οπως σημείωσε ο κ. Μαρινάκης στην απάντησή του (σ.σ μαζί με την οποία προσκόμισε τα σχετικά παραστατικά) προ μερικών ημερών «οι συναλλαγές αυτές αφορούσαν χρήματα που είχαν δοθεί νομίμως -κυρίως το καλοκαίρι του 2013- από την εν λόγω εταιρεία και άλλες για αποπληρωμή καυσίμων πλοίων και άλλα ναυτιλιακά ζητήματα, σε επιχειρήσεις που σχετίζονταν με τον επιχειρηματία Ευθύμιο Γιαννουσάκη που δραστηριοποιείτο με σειρά εταιρειών και πλοίων στον Περσικό Κόλπο».

Ωστόσο νομικοί και άλλοι γνώστες του παρασκηνίου, σημείωναν ότι «το γεγονός ότι ο κ. Γιαννουσάκης κατηγορήθηκε αργότερα -το καλοκαίρι του 2014- για την μεταφορά των δύο τόνων ηρωίνης με το πλοίο Noor-1, από την Μέση Ανατολή στην Ελευσίνα, έχει οδηγήσει την τελευταία τριετία σε επίπονες προσπάθειες στελεχών του Λιμενικού, πρώην αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ αλλά και πολιτικών προσώπων να συνδέσουν το Noor-1 ή άλλες παράνομες δραστηριότητες με τον κ. Μαρινάκη». Κατάθεση για «πιέσεις και εκβιασμό»

Οι ίδιοι παράγοντες αναφέρονται σε σειρά περίεργων κινήσεων. Αρχικά σε όσα αναδεικνύονται από μηνυτήριες αναφορές που συνοδεύονται με ηχητικό υλικό και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, που έχει καταθέσει τις τελευταίες ημέρες στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο ίδιος ο κ. Γιαννουσάκης. Ο προφυλακισμένος επιχειρηματίας αναφέρεται σε συνεχείς πιέσεις και διαρκή «εκβιασμό» που δέχεται στις φυλακές από αξιωματικούς του Λιμενικού (σ.σ το Λιμενικό ασχολήθηκε κυρίως με το Noor-1) αλλά και εν ενεργεία υπουργό, προκειμένου να συνδέσει τον κ. Μαρινάκη με τους δύο τόνους ηρωίνης. Κι αυτό με αντάλλαγμα την άμεση αποφυλάκισή του και άλλα οφέλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μία συνομιλία που φέρεται να έχει καταγράψει ο κ. Γιαννουσάκης στις 20 Μαρτίου 2017 – δηλαδή προ τριών περίπου μηνών- ο αξιωματικός του Λιμενικού τού αναφέρει (σ.σ. σε μία από τις πολλές επισκέψεις του στις φυλακές Αυλώνα) την ανάμιξη της Οικονομικής Αστυνομίας και τους επικείμενους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν. Κι αυτό προκειμένου να του δώσει – όπως προκύπτει από τις καταγγελίες του κ. Γιαννουσάκη – εκ νέου μία «αίσθηση ισχύος» και «κυβερνητικής κάλυψης», ώστε να τον πείσει να συνδέσει τον γνωστό εφοπλιστή με τους δύο τόνους ηρωίνης. Σε άλλες συνομιλίες που έχουν κατατεθεί, ο αξιωματικός του λιμενικού που φαίνεται να δείχνει υπερβολικό ζήλο για την «ενοχοποίηση» του εφοπλιστή, λέει στον κ. Γιαννουσάκη «πρέπει να δώσεις τον Μαρινάκη. Θα κάνεις έναν εχθρό, είναι τελειωμένο. Αν θέλεις όμως να πεθάνεις εδώ (σ.σ. στην φυλακή) πέθανε». Παράλληλα σε άλλες συνομιλίες επικαλείται κυβερνητικά στελέχη και επιχειρηματίες που επιδιώκουν να συγκεντρωθούν επιβαρυντικά στοιχεία για τον γνωστό εφοπλιστή. Μάλιστα σε μηνυτήρια αναφορά στον Αρειο Πάγο σε βάρος ενός λιμενικού και ενός δικαστικού ο κ. Γιαννουσάκης ανέφερε ότι «μου έλεγαν να καταθέσω ότι αυτές οι – προηγούμενες – συναλλαγές μου με τον κ. Μαρινάκη αφορούσαν ναρκωτικά και ότι με την συμπεριφορά μου να μην τα παραδέχομαι έχω ανοίξει πόλεμο με τον υπουργό (σ.σ. μνημονεύει το όνομά του) που θέλει να βάλει στην φυλακή τον κ. Μαρινάκη». Θεωρείται ακόμη ενδεικτικό ότι ο κ. Γιαννουσάκης στην εν λόγω αναφορά του στον Αρειο Πάγο μνημονεύει ότι «στις 17 Ιανουαρίου 2017 βραδινή ώρα επικοινώνησε μαζί μου στις φυλακές Αυλώνα ο υπουργός (σ.σ ο ίδιος που αναφέρθηκε προηγουμένως) που μου είπε ότι θα δεχόμουνα επισκέψεις από την Εισαγγελία Πειραιά. Μάλιστα ο υπουργός επικοινώνησε τηλεφωνικά και με έναν αρχιφύλακα. Σε αυτή την επικοινωνία μου έκανε φανερό ότι θα ερχόταν δικαστής για να δώσω επιτέλους αυτή την κατάθεσή μου εναντίον του Μαρινάκη». Το παρασκήνιο και τα ερωτηματικά

Τα ερωτηματικά για το πολυσύνθετο παρασκήνιο της υπόθεσης του Noor-1 πολλαπλασιάζονται διότι δεν έχει υπάρξει καμιά δικαστική ενέργεια σχετικά με Τούρκους και άλλους αλλοδαπούς ποινικούς που φέρεται να εμπλέκονται στην μεταφορά των δύο τόνων ηρωίνης και την χρηματοδότηση του φορτίου. Τα στοιχεία για την εμπλοκή τους αναδείχθηκαν από καταθέσεις του κ. Ευθύμιου Γιαννουσάκη και από βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό του, όπου καταγράφονται συναντήσεις με τους Τούρκους λαθρεμπόρους στην Κωνσταντινούπολη. Επιπλέον,το πιο καθοριστικό στοιχείο θεωρείται ένας κύκλος αλλεπάλληλων δολοφονιών στην Τουρκία που κατά δημόσιες ομολογίες των ξένων λαθρεμπόρων σχετίζονται με τον εντοπισμό και την κατάσχεση των δύο τόνων ηρωίνης του Noor-1. Σχετικό ήταν μάλιστα το δημοσίευμα του «Βήματος» στις 5 Μαρτίου 2016.

το βήμα

