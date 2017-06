Ιούνιος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Απάντηση στην αναπτυξιακή προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας η δημιουργία του Εργοστασίου Έξυπνων Μετρητών. Εποικοδομητική ήταν η συνάντηση που είχε στην Αθήνα την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης με τον πρόεδρο της ΔΕΗ Α.Ε. Μ. Παναγιώτη, υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ μετέφερε στον Περιφερειάρχη την πρόθεση της Επιχείρησης να καταβάλλει στην περιοχή 20 εκ. ευρώ μέσω του τοπικού πόρου, αλλά και να αναλάβει τα έξοδα διαμονής και σίτισης των κατοίκων των Αναργύρων. Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι η μεγάλη επένδυση των Κινέζων με το εργοστάσιο των έξυπνων μετρητών θα γίνει στη Δυτική Μακεδονία, δημιουργώντας 400 θέσεις εργασίας.

Ο Θ. Καρυπίδης, σε δήλωσή του παρουσία του κ. Παναγιωτάκη, είπε: «Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην επιχείρηση, που είναι επιχείρηση και της Δυτικής Μακεδονίας. Θα αφήσουμε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Η άμεση ανταπόκριση της πολιτικής ηγεσίας μας ικανοποιεί πλήρως κι εμείς με τις δυνάμεις μας θα συνδράμουμε στο να μην ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε με την καταβολή 20 εκ. ευρώ μέσω του τοπικού πόρου, για να ικανοποιήσουμε ζητήματα που απαντούν μόνο στην αναπτυξιακή προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας. Με ικανοποίησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η μεγάλη επένδυση των Κινέζων με το εργοστάσιο των έξυπνων μετρητών θα γίνει στη Δυτική Μακεδονία. Μιλάμε πλέον για 400 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση».



Από την πλευρά του ο Μ. Παναγιωτάκης επισήμανε: «Ήταν αυτονόητο, αλλά το επιβεβαιώσαμε για μια ακόμη φορά ότι υπάρχει στενή και αγαστή συνεργασία μεταξύ ΔΕΗ και Περιφέρειας, ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα το συντομότερο δυνατόν και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία των κατοίκων και να ελαχιστοποιηθούν και οι επιπτώσεις από την κατολίσθηση τόσο στη ΔΕΗ, όσο και στην τοπική κοινωνία. Πιστεύουμε ότι με ψύχραιμη και υπεύθυνη αντιμετώπιση, με προσπάθεια αμοιβαία και συνεργασία, αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί και αυτό το δράμα, η πληγή που άνοιξε, θα επουλωθεί πολύ γρήγορα. Επίσης, η ΔΕΗ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε ότι αφορά στο τοπικό πόρο που αναλογεί στην Περιφέρεια».



Τόσο ο Θ. Καρυπίδης, όσο και ο Μ. Παναγιωτάκης τόνισαν ότι θα είναι σε διαρκή επικοινωνία το επόμενο διάστημα, προκειμένου να συζητήσουν για θέματα ανάπτυξης της περιοχής.

