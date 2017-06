Ιούνιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Υπάρχει ένας πολύ απλός και ανέξοδος τρόπος για να απαλλαγείτε από την υγρασία στις ντουλάπες.



Μια δέσμη από κιμωλίες σε ένα ντουλάπι θα απορροφήσει επιπλέον υγρασία και θα κρατήσει τα ρούχα φρέσκα και ξηρά.



Τοποθετήστε ένα γάντζο στο ντουλάπι, στερεώστε ένα λαστιχάκι γύρω από μερικές κιμωλίες και δέστε τις με μια κορδέλα.

