Ιούνιος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Έκθεση Φωτογραφίας Με αφορμή μια φωτογραφία στείλε και εσύ το δικό σου μήνυμα υπέρ της ζωής και κατά του εθισμού … Όροι Συμμετοχής : ü Μπορείτε να συμμετάσχετε είτε ατομικά είτε ομαδικά . ü Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος με ΜΙΑ μόνο φωτογραφία. ü Οι φωτογραφίες θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή έως και την Πέμπτη 22 Ιουνίου στο φωτογραφείο “ Photo Konstantis ” . ü Τα έξοδα των εκτυπώσεων δεν βαραίνουν τον συμμετέχοντα αλλά τον διοργανωτή. ü Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00 μμ. στην Κεντρική πλατεία της πόλης (Πλατεία Αιμιλιανού). Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2462087092.

