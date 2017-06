Ιούνιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Τέλος στις γνωστές ενδείξεις Α+, Α++, Α+++, που δείχνουν την κατανάλωση ενέργειας των οικιακών συσκευών βάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά το πράσινο φως που έδωσαν σήμερα οι ευρωβουλευτές.



Η διαβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών συσκευών θα γίνεται πλέον από το A ως το G, αντικαθιστώντας την υφιστάμενη κλίμακα για την κατανάλωση ενέργειας (A+, A++, A +++). Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία εγκρίθηκε με 535 ψήφους υπέρ, 46 κατά και 79 αποχές. Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία θα θέσει στη διάθεση των καταναλωτών ένα απλούστερο εργαλείο για την επιλογή των αποδοτικότερων προϊόντων που θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και κατά συνέπεια τους λογαριασμούς ενέργειας. Θα ενθαρρύνει επίσης τους κατασκευαστές να καινοτομούν και να επενδύουν σε ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα. Οι καταναλωτές θα δουν στα καταστήματα τις πρώτες ετικέτες με τη νέα κλίμακα επισήμανσης χωρίς τις ενδείξεις «+» («A+, A++ κτλ) το νωρίτερο στο τέλος του 2019. Προκειμένου να συμβαδίσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία με τις τεχνολογικές βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση, η οποιαδήποτε μελλοντική επαναταξινόμηση θα γίνει όταν το 30% των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ θα εμπίπτει πλέον στην ανώτατη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Α ή όταν το 50% των προϊόντων θα εμπίπτουν στις δύο πρώτες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης Α και Β. Οι ετικέτες θα τοποθετηθούν στα προϊόντα σε έντυπη μορφή ενώ θα διατίθενται και ηλεκτρονικά όλες οι πληροφορίες για τα προϊόντα. Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση ενός προϊόντος το οποίο έχει ήδη αγοραστεί, ο προμηθευτής θα υποχρεούται να ενημερώνει τον καταναλωτή.



Οποιαδήποτε οπτική διαφήμιση ή διαφημιστικό υλικό θα πρέπει να αναφέρει την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος. Θα υπάρξουν ενημερωτικές εκστρατείες για τους καταναλωτές προκειμένου να εξοικειωθούν με τη νέα κλίμακα και επισήμανση των προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων προϊόντων για να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να ελέγχουν τη συμμόρφωση των κατασκευαστών με τη νέα νομοθεσία. Θα δημιουργήσει επίσης μία διαδικτυακή πύλη για το κοινό η οποία θα βοηθήσει τις εποπτικές αρχές της αγοράς και θα παράσχει στους καταναλωτές πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα. iefimerida loading…

