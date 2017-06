Ιούνιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Η τελευταία έκθεση γονικού ελέγχου της Kaspersky Lab δείχνει πόσο διαφέρουν οι διαδικτυακές προτιμήσεις των παιδιών ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα, η Kaspersky Lab παρουσίασε την τελευταία έκθεσή της με ευρήματα σχετικά με τη χρήση υπολογιστών από παιδιά. Η ανάλυση δείχνει ότι, κατά μέσο όρο, τα παιδιά σε όλον τον κόσμο επικοινωνούν, παίζουν και έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο για ενήλικες, μέσω υπολογιστών, λιγότερο απ’ ό,τι πριν από έναν χρόνο. Παρόλα αυτά, επισκέπτονται πιο συχνά ιστοσελίδες που εμπεριέχουν πληροφορίες για ναρκωτικά, αλκοόλ και καπνικά προϊόντα. Το τελευταίο θέμα παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά που κατοικούν στη Βόρεια Αμερική, την Ωκεανία και την Ανατολική Ευρώπη.



Η έκθεση καλύπτει μία δωδεκάμηνη περίοδο, από τον Μάιο του 2016 μέχρι τον Απρίλιο του 2017, παρουσιάζοντας ανώνυμα στατιστικά από τις λύσεις της Kaspersky Lab για υπολογιστές Windows και Mac, με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Γονικού Ελέγχου. Επίσης, παρουσιάζονται το ποσοστό επισκέψεων ή οι απόπειρες επισκέψεων σε ιστότοπους με δυνητικά επιβλαβές περιεχόμενο, που εμπίπτουν σε μία από τις πιο δημοφιλείς προκαθορισμένες κατηγορίες: Διαδικτυακά μέσα επικοινωνίας, αλκοόλ, καπνικά προϊόντα, ναρκωτικά, ηλεκτρονικά παιχνίδια, λογισμικό, ήχος, βίντεο, ηλεκτρονικό εμπόριο, περιεχόμενο για ενήλικες. Σύμφωνα με την έκθεση, «παιδιά δημιούργησαν λογαριασμούς σε ιστοσελίδες επικοινωνίας, (όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, messengers ή emails) στο 61% των περιπτώσεων, ενώ τους προηγούμενους δώδεκα μήνες, (από τον Μάιο του 2015 μέχρι τον Απρίλιο του 2016), αυτό το ποσοστό ανερχόταν στο 67%. Τα παιχνίδια έπεσαν στο 9% από 11% που ήταν, και οι επισκέψεις σε ιστοσελίδες με περιεχόμενο για ενηλίκους, πλέον, αγγίζουν το 1,2% αντί για 1,5%. Ωστόσο, οι επισκέψεις σε ιστοσελίδες που περιέχουν πληροφορίες για ναρκωτικά, αλκοόλ και καπνικά προϊόντα αυξήθηκαν από το 9% –της προηγούμενης περιόδου– στο 14%. Το ενδιαφέρον των παιδιών για ιστοσελίδες που περιέχουν πληροφορίες για λογισμικό, ήχο και βίντεο, έχει, επίσης, αυξηθεί από 3% στο 6%».



Η έκθεση δείχνει, επίσης, ότι «τα παιδιά που περνούν τις περισσότερες ώρες κάνοντας chat προέρχονται από τον αραβικό κόσμο, όπου το 89% των ανιχνεύσεων σχετίζεται με ιστότοπους επικοινωνίας. Τα παιδιά της Βόρειας Αμερικής που χρησιμοποιούν υπολογιστές για αυτόν τον σκοπό είναι τα λιγότερα στον κόσμο, με το ποσοστό τους να μην ξεπερνάει το 28% των περιπτώσεων. Οι ιστοσελίδες που σχετίζονται με ναρκωτικά, αλκοόλ και καπνικά προϊόντα είναι πιο δημοφιλείς στη Βόρεια Αμερική (32%), την Ωκεανία (30%) και τη Δυτική Ευρώπη (26%), ενώ τα παιδιά από τον αραβικό κόσμο είναι λιγότερο πιθανόν να επισκεφτούν τέτοιες ιστοσελίδες. Η κατηγορία των παιχνιδιών υπολογιστών ακολουθεί το ίδιο μοτίβο: Είναι πιο δημοφιλής στη Βόρεια Αμερική (20%), την Ωκεανία (20%), τη Δυτική Ευρώπη (18%) και λιγότερο δημοφιλής στον αραβικό κόσμο (2%). Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η Άπω Ανατολή ξεχωρίζει στην κατηγορία του ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία αντιπροσωπεύει το 13% των ανιχνεύσεων εκεί, ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι μόλις 5%. Τα παιδιά στην Άπω Ανατολή χρησιμοποιούν, επίσης, λογισμικό και ιστότοπους για ενήλικες περισσότερο από τα παιδιά ίδιας ηλικίας σε άλλες περιοχές». Η περιοχή της Άπω Ανατολής στην έκθεση περιλαμβάνει την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο, την Ταϊβάν, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. newsbeast loading…

