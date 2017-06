Ιούνιος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στις 14/06/2017 ημέρα Τετάρτη και περί Ω/12:30, κλήθηκε η Υπηρεσία μας (Π.Υ. Γρεβενών), για επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ατόμου εντός του ποταμού ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ στην θέση ‘Τριβιά’’ του Δήμου Γρεβενών.

Στο συμβάν επιχείρησαν 12 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 4 οχήματα και μια ομάδα δυτών της 2ης ΕΜΑΚ (Θεσ/νίκης) με τέσσερα (4) άτομα, οι οποίοι εντόπισαν και ανέσυραν άτομο αλλοδαπής καταγωγής χωρίς εμφανή σημεία ζωής το οποίο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. Γρεβενών.

