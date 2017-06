Ιούνιος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για την γιορτή των αποφοίτων του 3ου Δημοτικού σχολείου, το 2016 γράφαμε: Γρεβενά:«Όλοι μια παρέα».

Φέτος θα χρησιμοποιήσουμε τον τίτλο του 2015: «Κάηκε το ..πελεκούδι», γιατί έτσι συνέβη το βράδυ της Τρίτης 13 Ιουνίου.

Δεν σας λέω (γράφω) πολλά πολλά. Σας αφήνω στα λόγια του Διευθυντή Ιωάννη Γεωργούλα και στις όμορφες στιγμές που χάρισαν ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και οι Μαθητές του 3ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών.

Θεατρικά (και από τον Σύλλογο Γονέων), τραγούδι, χορό, και πολύ παιχνίδι.

Χρέη camerawoman.. εκτέλεσε και φέτος η Θεοδούλα Λιάμπα (Πληροφορική). Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε:

























































































This entry was posted on Πέμπτη, Ιούνιος 15th, 2017 at 11:14 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.