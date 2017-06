Ιούνιος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με την εκκίνηση το πρωϊ της Κυριακής 18 Ιουνίου από το χωριό Σμίξη Γρεβενών, το Bike Odyssey κάνει πετάλι για την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση, διασχίζοντας την πανέμορφη και αγέρωχη Πίνδο, μέσα από υπέροχες ορεινές περιοχές. Περισσότεροι από 200 ποδηλάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα πάρουν μέρος στον οκταήμερο Cross Country ποδηλατικό αγώνα, που θα διεξαχθεί για πέμπτη φορά και θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου 2017, στη Ναύπακτο. Το Bike Odyssey δίκαια θεωρείται ο δυσκολότερος αγώνας στην Ελλάδα και ένας από τους δυσκολότερους παγκοσμίως, με τη διαδρομή να έχει συνολικό μήκος 600 χλμ., με 25.000 μέτρα υψομετρικές διαφορές και με πέρασμα από 57 υπέροχα χωριά της ορεινής Ελλάδας. Υπάρχουν λίγα ασφάλτινα τμήματα, αρκετά μονοπάτια ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό της διαδρομής του αγώνα καλύπτεται από χώμα. Στο Bike Odyssey συμμετέχουν ομάδες των δύο ατόμων και αποτελείται από επτά στάδια και έναν πρόλογο και έχει 8 χωριά-σταθμούς. Παράλληλα γίνονται και τριήμεροι αλλά και ημερήσιοι αγώνες, για όσους δεν έχουν το χρόνο ή τη δυνατότητα να πάρουν μέρος στον οκταήμερο, αλλά δεν θέλουν να χάσουν την απόλυτη ποδηλατική πρόκληση.

Το πρόγραμμα του Bike Odyssey ΣΑΒΒΑΤΟ 17/6

6.00 π.μ.: Αναχώρηση Λεωφορείου από Αθήνα για Σμίξη

5.00-7.00 μ.μ.: Παράδοση αριθμών ομάδων και υλικού για τον αγώνα

7.30 μ.μ.: Παρουσίαση Ομάδων

8.30 μ.μ.: Τεχνική Ενημέρωση ΚΥΡΙΑΚΗ 18/6 – ΔΕΥΤΕΡΑ 19/6 – ΤΡΙΤΗ 20/6 – ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6 – ΠΕΜΠΤΗ 22/6 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/6 – ΣΑΒΒΑΤΟ 24/6

7.30-8.00 π.μ.: Παράδοση Αποσκευών

9.00 π.μ.: Εκκίνηση*

*Εκτός από τα stage 1 και 5 που η εκκίνηση θα γίνει στις 10.30 π.μ.

3.30-7.00 μ.μ.: Pasta Party

5.00-7.00 μ.μ.: Λειτουργία Service

7.30 μ.μ.: Απονομές*

*Την Τρίτη 20/6 στο Νεοχώρι θα γίνουν στις 5.00 μ.μ.

8.00 μ.μ: Τεχνική Ενημέρωση

8.30 μ.μ.: Προβολή Highlights του σταδίου μέσα από Φωτογραφίες και Video ΚΥΡΙΑΚΗ 25/6

8.30-9.00 π.μ.: Παράδοση Αποσκευών

10.30 π.μ.: Εκκίνηση

2.00 μ.μ.: Απονομές

5.00 μ.μ.: Αναχώρηση Λεωφορείου από Ναύπακτο για Αθήνα Οι παράλληλοι αγώνες του Bike Odyssey Ειδικά για φέτος, το Bike Odyssey έχει και τέσσερις παράλληλους αγώνες: 3-Days North Odyssey: Τριήμερος αγώνας στις 18-20 Ιουνίου, παράλληλα με τα τρία πρώτα στάδια του οκταήμερου Bike Odyssey, με εκκίνηση από το χωριό Σμίξη (Γρεβενά) και τερματισμό στο Νεοχώρι (Λίμνη Πλαστήρα). 1o στάδιο: Σμίξη-Μέτσοβο

2ο στάδιο: Μέτσοβο-Πύλη

3ο στάδιο: Πύλη-Νεοχώρι 3-Days South Odyssey: Τριήμερος αγώνας στις 23-25 Ιουνίου, παράλληλα με τα τρία τελευταία στάδια του οκταήμερου Bike Odyssey, με εκκίνηση από το χωριό Κρίκελλο (Γρεβενά) και τερματισμό στη Ναύπακτο. 1o στάδιο: Κρίκελλο-Αθ. Διάκος

2ο στάδιο: Αθ. Διάκος-Άνω Χώρα

3ο στάδιο: Άνω Χώρα-Ναύπακτος 1-Day North Odyssey: Μονοήμερος αγώνας στις 18 Ιουνίου, από τη Σμίξη Γρεβενών ως το Μέτσοβο, απόστασης 70 χλμ. σε μία πανέμορφη διαδρομή και πέρασμα από τον Εθνικό Δρυμό της Πίνδου, γνωστό ως Βάλια Κάλντα. 1-Day South Odyssey: Αγώνας που θα καλύπτει μόνο το τελευταίο στάδιο του μεγάλου αγώνα, στις 25 Ιουνίου, από την Άνω Χώρα ως τη Ναύπακτο και διοργανώνεται μαζί με το mtbxpert.gr. πληροφορίες και φωτογραφίες από την εξέλιξη του αγώνα στο www.facebook.com/BikeOdyssey.gr

Χορηγοί του Bike Odyssey είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Αύρα, το αθλητικό ποτό Powerade, τα αυτοκίνητα Mahindra, τα προϊόντα Gran Cereale, η εταιρεία ζυμαρικών Barilla, η Quality Printing Solutions, η εταιρεία κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδων JustHost.gr και η Tentagon.

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούνιος 15th, 2017 at 21:36 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΠΟΔΗΛΑΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.