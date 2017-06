Ιούνιος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρόσκληση



Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τη ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ που διοργανώνει το Δημοτικό Ωδείο Γρεβενών και ο Σύλλογος Γρεβενιωτών Μουσικών σε συνεργασία με τον Δήμο Γρεβενών το Σάββατο 17 Ιουνίου στις 8:00 μ.μ. στην αίθουσα του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών.





