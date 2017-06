Ιούνιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Αν δεν έχετε δοκιμάσει κινόα, σας προτείνω μια καλή συνταγή για να ξεκινήσετε. Πιτάκια-τηγανίτες στη στιγμή, για κυρίως πιάτο, νοστιμότατο.



Υλικά 1 φλυτζάνι κινόα, βρασμένη

50 γραμμάρια φέτα, ζουληγμένη με πιρούνι

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1/2 φλυτζάνι ψιλοκομμένες, μαύρες ελιές

Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο

2 αυγά

Αλάτι και πιπέρι



Εκτέλεση Βάλτε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και ανακατέψτε τα, σαν να φτιάχνετε κεφτεδάκια

Αν είναι πολύ νερουλά τα υλικά, ρίξτε λίγο τριμμένο παξιμάδι

Υπάρχουν δύο τρόποι για τα πιτάκια σας: τηγανητά και ψητά

Για τηγανητά, ρίξτε λίγο λάδι στο τηγάνι και ψήστε τα 1-2 λεπτά σε κάθε πλευρά

Αλλιώς, λαδώστε ένα λαδόχαρτο, τοποθετήστε τα πιτάκια και ψήστε τα για 25 λεπτά στους 200 βαθμούς, στον φούρνο

Κάντε τα πιτάκια σας burger ή σάντουιτς αν θέλετε, αποφύγετε το πολύ λιπαρό κρέας iefimerida loading…

