Ιούνιος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

της εορτής των Αγίων Πάντων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων στο χωριό Κρανιά. Στον Εσπερινό συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης, πολλοί ιερείς της Μητροπόλεως Γρεβενών και μεγάλος αριθμός ευλαβών και φιλέορτων πιστών, οι οποίοι ακολούθησαν τη λιτάνευση της εικόνας των Αγίων.

























