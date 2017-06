Ιούνιος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ …διδάσκουν Την Τετάρτη 14/6 Στα ΙΕΚ Γρεβενών είχαμε μια υπέροχη επίσκεψη.

Ο Φώτης Παρασκευαΐδης (Ιδρυτής της εταιρίας ΜΑΝΙΤΑΡΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ), ανταποκρίθηκε όπως πάντα στο κάλεσμα μας και ήρθε στα ΙΕΚ, εκπροσωπώντας τους Μανιταρόφιλους Δυτικής Μακεδονίας και τους Μανιταρόφιλλους Ελλάδας.

Έκανε ένα πολύ χρήσιμο μάθημα στους σπουδαστές των επισιτιστικών επαγγελμάτων ( Μάγειρες Β’ και Δ’ και Αρτοποιοί ) , με θέμα » Ζωγραφική στη μαγειρική » . Μας έφτιαξε ένα μοναδικό ριζότο με άγρια μανιτάρια και ελληνικά προϊόντα , που η μυρωδιά του κάλυψε όλο το κτίριο και η ομορφιά του έμεινε ζωγραφισμένη στο μυαλό μου . Αυτό που σου μένει όμως πάντα με το Φώτη είναι αυτή η αυθόρμητη προσφορά που βγαίνει απ’τα λόγια και τις πράξεις του. Πέρα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που έμαθε για τα μανιτάρια στα παιδιά μας το απόγευμα , τους έδωσε και ανοιχτή πρόσκληση να πάνε όποτε θέλουν στο εργαστήριο του να μάθουν κι άλλα .

Αύριο το πρωί φτιάχνει μανιτάρι τουρσί και όποιο απ’τα παιδιά θέλει , μπορεί να πάει να δει .

Φώτη σε ευχαριστούμε για όλα , όπως ευχαριστούμε και όλους τους Μανιταρόφιλούς και ειδικά τη Κυρία Δήμητρα Βέργου , που ήρθε στα ΙΕΚ το 1ο εξάμηνο, άλλα και πέρυσι, παραδίδοντας δύο μοναδικά σεμινάρια για » Τα μανιτάρια στη Κουζίνα » . Ελπίζουμε αυτή η σχέση των ΙΕΚ με τους Μανιταρόφιλους Δ. Μακεδονίας που άρχισε δειλά δειλά , να γίνει απ’του χρόνου πιο οργανωμένα και να συνεχίσει αυτή η ανταλλαγή απόψεων και ομορφιάς …

Λιοσάτος Δ. Θωμάς – Καθηγητής Μαγειρικής των ΙΕΚ Γρεβενών

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούνιος 15th, 2017 at 15:10 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.