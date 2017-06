Ιούνιος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ενα νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τη δυτική Αττική προσπαθούν να εκπονήσουν τα ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. για να περιορίσουν την ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα στο Μενίδι. Ωστόσο υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που μοιάζει -για την ώρα τουλάχιστον- δύσκολο να επιλυθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αστυνομικοί για να πέσουν στη μάχη της εγκληματικότητας στις «κόκκινες» περιοχές. Τώρα οι στρατηγοί καλούνται να προχωρήσουν σε αναδιάταξη των δυνάμεων και να εξοικονομήσουν προσωπικό για περιοχές όπως το Ζεφύρι, τα Άνω Λιόσια, ο Ασπρόπυργος και το Μενίδι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», η Αστυνομία κατέληξε να μην έχει τον κατάλληλο αριθμό ενστόλων για να επανδρωθούν οι υπηρεσίες της δυτικής Αττικής, παρότι σύμφωνα με παλιότερη έκθεση της Ιντερπόλ στην Ελλάδα αντιστοιχούν ανά 100.000 κατοίκους περισσότεροι αστυνομικοί σε σχέση με τα αντίστοιχα νούμερα στις χώρες της βόρειας Ευρώπης.

Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση είναι: 1)Οι φυλάξεις ευπαθών στόχων. Ακόμα και σήμερα χιλιάδες αστυνομικοί στην Αττική βρίσκονται σε συνοδείες επισήμων, ενώ τεράστια είναι η διάθεση προσωπικού για τις φυλάξεις κτιρίων και οικιών. 2)Φυλάξεις συγκεντρώσεων. Στις πορείες και συγκεντρώσεις (ακόμα και ολιγάριθμες) μεγάλο αριθμό προσωπικού. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό γίνεται προκειμένου οι υπεύθυνοι αξιωματικοί να είναι σίγουροι ότι «όλα θα πάνε καλά» και δεν θα τους ζητηθούν ευθύνες αν συμβεί οτιδήποτε. 3)Πολλές δυνάμεις στην επαρχεία: Στρατηγοί της Αστυνομίας που έχουν στα χέρια τους τη χαρτογράφηση της διασποράς των αστυνομικών δυνάμεων εξηγούν ότι στην επαρχεία υπηρετεί πολύ μεγάλος αριθμός ανδρών, γεγονός που δεν δικαιολογείται από τις ανάγκες των περιοχών αυτών (τουλάχιστον συγκριτικά με τις ανάγκες στην Αττική). 4)Δουλειά γραφείου. Έχει παρατηρηθεί ότι πολύ μεγάλος αριθμός ενστόλων απασχολούνται σε γραφεία. «Κάντε μια βόλτα σε ΓΑΔΑ και υπουργείο κατά τις πρωινές ώρες και θα καταλάβετε», είναι η χαρακτηριστική φράση πηγής από τη ΓΑΔΑ. 5)Η περιβόητη αναδιάρθρωση αλλά και η ανακατανομή του προσωπικού δεν έγινε ποτέ σε βάθος. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας υπηρεσίες που θα μπορούσαν να έχουν συγχωνευτεί για να εξοικονομηθεί αριθμός ανδρών και πόροι. 6)Προσφυγικό. Το ξέσπασμα του προσφυγικού δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει την κατανομή των δυνάμεων, καθώς η Αστυνομία (και σε μικρότερο βαθμό ο Στρατός) είναι ο μηχανισμός που υλοποιεί ως επί το πλείστον τα κυβερνητικά σχέδια και παράλληλα διαφυλάσσει την ασφάλεια. Σε όλα τα νησιά όπου υπάρχει hot spot υπηρετεί σήμερα σημαντικός αριθμός ανδρών που έχει μετακινηθεί από την Αθήνα.

Σύμφωνα με έναν πρώτο σχεδιασμό, στόχος είναι στο Μενίδι, στον Ασπρόπυργο, στη Φυλή και στα Μέγαρα, να περιπολούν καθημερινά 120 αστυνομικοί με 15 περιπολικά, ενώ ανά 15 ημέρες να γίνονται δύο στοχευμένες επιχειρήσεις της Ασφάλειας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος (ναρκωτικά, όπλα). Κατά τις ημέρες αυτές ο αριθμός των αστυνομικών θα φτάνει τους 208 (το μήνα θα απασχολούνται 1.200 άνδρες). iefimerida

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούνιος 15th, 2017 at 09:01 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.