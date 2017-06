Ιούνιος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η πυρκαγιά που σάρωσε τον 27ώροφο πύργο του Λονδίνου, σε μόλις 15 λεπτά, από την έκρηξη του

ψυγείου σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου, θεωρείται μια από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Βρετανίας, εν μέσω φόβων ότι δεν έχει επιβιώσει κανείς από όσους έμεναν στους τρεις τελευταίους ορόφους. Εξι άτομα είναι επιβεβαιωμένο ότι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την πυρκαγιά στο Grenfell Tower στο δυτικό Λονδίνο, με τη Scotland Yard να αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Επικεφαλής οργάνωσης που συμμετέχει στην επιχείρηση εντοπισμού των θυμάτων ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, αποκάλυψε, σύμφωνα με τη Daily Mail, ότι κανείς από τους ενοίκους των τριών τελευταίων ορόφων δεν μπορεί να έχει επιβιώσει. «Εχουμε μια λίστα με αγνοούμενους, υπάρχουν τόσο πολλοί. Είναι πιθανό να ξεπερνούν τους 50, πιθανότατα εκατοντάδες», είπε.

Η αστυνομία ανέφερε ότι είναι πιθανό ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί σημαντικά, αλλά δεν είπαν κατά πόσο καθώς ο πύργος είναι ακόμη τυλιγμένος στη φωτιά. Ενοικοι από τους υψηλότερους ορόφους πετούσαν τα παιδιά τους από τα παράθυρα και στη συνέχεια πηδούσαν και οι ίδιοι στο κενό σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σωθούν. Αλλοι έφτιαχναν αυτοσχέδια σχοινιά με σεντόνια και κουβέρτες, ακόμη και αυτοσχέδια αλεξίπτωτα. Ενα μωρό το οποίο η μητέρα του το πέταξε από το 10ο όροφο επέζησε με μόνο μερικά σπασμένα κόκαλα και μώλωπες, καθώς το έπιασαν από κάτω άτομα που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης. Οι παγιδευμένοι, αρκετοί από τους οποίους θεωρείται ότι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι ακούστηκαν να ικετεύουν για τη ζωή τους, ενώ κουνούσαν λευκές πετσέτες και έκαναν σήματα με φακούς και κινητά τηλέφωνα σε μια προσπάθεια να τραβήξουν την προσοχή των πυροσβεστών. Εκείνοι που κατάφεραν να εγκαταλείψουν το κτίριο εγκαίρως και να γλιτώσουν ανέφεραν ότι το εσωτερικό του πύργου ήταν «σαν την κόλαση επί γης» καθώς περνούσαν πάνω από νεκρούς. Ισχυρίζονταν ακόμη ότι δεν ακούστηκε κανένας συναγερμός φωτιάς, το σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης δεν λειτουργούσε και η μοναδική σκάλα ήταν αποκλεισμένη. Οι πρώτες φωτογραφίες από το εσωτερικό του φλεγόμενου πύργου Οι πρώτες φωτογραφίες που ελήφθησαν στο εσωτερικό του πύργου Grenfell αποκρύπτουν την έκταση της τραγωδίας μετά την καταστροφική πυρκαϊά, που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων, αν και ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να ανεβεί δραματικά. Εκ πρώτης όψεως αυτή η φωτογραφία απ’ το υπόγειο κλιμακοστάσιο του κτιρίου δεν δείχνει να έχει τραβηχτεί στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων που αποτεφρώθηκε σήμερα το πρωί. Κι αυτό γιατί οι εικόνες απ’ έξω δείχνουν ότι το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς μετά την πυρκαϊά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες. Ενώ οι πάνω όροφοι έγιναν στάχτη, οι κάτω δείχνουν να μην έχουν υποστεί τόσο σημαντικές καταστροφές. Ένας ένοικος κατάφερε να μπει σε χώρο του υπογείου, που δεν τον άγγιξαν άμεσα οι φλόγες και τράβηξε φωτογραφίες που δημοσιεύει η εφημερίδα Daily Mirror και δίνουν μόνον μια μερική εικόνα της καταστροφής στους πάνω ορόφους. Σχεδόν αποκρύπτουν την φρίκη μέχρι που εντοπίζει το βλέμμα τη σορό ενός ανθρώπου να κείτεται στο έδαφος του κλιμακοστασίου κοντά σε κάποια παιδικά ποδήλατα, παιχνίδια και λίμνες νερού. Είναι άγνωστο αν το θύμα, που κάλυψαν με σεντόνι οι διασώστες, πέθανε από την εισπνοή καπνού ή από τις φλόγες ή αν πήδηξε για να σωθεί. Οι λίμνες του νερού εκεί κοντά δίνουν μόνον μια μικρή αίσθηση της τεράστιας ποσότητας νερού που έριξαν οι πάνω από 200 πυροσβέστες στην πύρινη λαίλαπα στην προσπάθειά τους να τη θέσουν υπό έλεγχο. Παιδικά παιχνίδια διακρίνονται εκεί κοντά, είτε παρατημένα απ’ τους ενοίκους ή φυλασσόμενα στο χώρο αυτό. Το δωμάτιο όπου ελήφθησαν οι φωτογραφίες δείχνει ανέγγιχτο σε σχέση με τις εικόνες του αποτεφρωμένου κτιρίου στα ψηλότερα επίπεδα. Πυροσβεστική: Θα επιχειρούμε 24 τουλάχιστον ακόμα ώρες στον πύργο Για τουλάχιστον ακόμα 24 ώρες θα επιχειρούν οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά του 24ώροφου κτιρίου εργατικών κατοικιών στο δυτικό Λονδίνο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία. «Ήταν μια πολύ μεγάλη και πολύ σοβαρή πυρκαγιά. Αναμένω ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου θα είναι στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς για τις επόμενες τουλάχιστον 24 ώρες», δήλωσε η Επίτροπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου Ντάνι Κότον. Η Κότον δήλωσε επίσης ότι ένας αριθμός πυροσβεστών υπέστη ελαφρά τραύματα κατά τη διάρκεια του συμβάντος, στο οποίο τουλάχιστον έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 70 τραυματίστηκαν.

Φωτογραφίες: Αssociated Press iefimerida

