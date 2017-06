Ιούνιος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο πρώτος μετέφερε με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο την ανωτέρω ποσότητα κάνναβης, ενώ ο δεύτερος λειτουργούσε ως συντονιστής – προπομπός στη μεταφορά της



Συνελήφθησαν χθες, (14-06-2017) το μεσημέρι σε περιοχή της Κοζάνης, δύο (2) υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 24 και 33 χρόνων, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για την καταπολέμηση της εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη Δυτική Μακεδονία και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, της Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου, εντόπισαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Καστοριάς να κινούνται από κοινού κατά τρόπο ύποπτο -2- οχήματα. Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση των προαναφερόμενων αστυνομικών, τα δυο οχήματα σταθμεύθηκαν σε περιοχή της Κοζάνης. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 33χρονος, βρέθηκαν -10- σάκοι που περιείχαν -20- αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -304- κιλών και -610- γραμμαρίων, ενώ το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 24χρονος, λειτουργούσε ως συντονιστής και προπομπός του Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου και ενημέρωνε τον 33χρονο για το ενδεχόμενο επικείμενων αστυνομικών ελέγχων, συντονίζοντας και διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη μεταφορά των ναρκωτικών. Συνολικά κατασχέθηκαν:

• -304- κιλά και -610- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• χρηματικά ποσά -200- ευρώ, -16- δολαρίων και -10- στερλίνων,

• -1- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

• -1- Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και

• -3- κινητά τηλέφωνα. Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία θα οδηγηθούν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

