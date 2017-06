Ιούνιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί στο άκουσμα της λέξης «μύκητας» να φεύγετε τρέχοντας, όμως τα μανιτάρια, αποτελούν μια από τις πιο αγαπητές τροφές τόσο στα οικογενειακά τραπέζια, όσο και στις παραδοσιακές ταβέρνες και τα γκουρμέ εστιατόρια. Τα είδη τους είναι χιλιάδες χωρίς να θεωρούνται όλα βρώσιμα, ενώ η υψηλή διατροφική τους αξία τα καθιστά ιδανικά για όσους προσέχουν τη σιλουέτα τους, αφού περιέχουν ελάχιστες ποσότητες λίπους και σακχάρων, ενώ οι θερμίδες τους είναι μηδαμινές – 90% του βάρους τους είναι νερό.



Ακόμη, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά συστατικά, βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Εχουν πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, αλλά είναι φτωχά σε νάτριο, γεγονός που εξυπηρετεί τους ανθρώπους εκείνους που απαγορεύεται να καταναλώνουν αλάτι. Ποιος είναι όμως ο καταλληλότερος τρόπος να τα μαγειρέψετε και να τα απολαύσετε, για να επωφεληθείτε παράλληλα από κάθε ευεργετική τους ιδιότητα; Οι ερευνητές του Mushroom Technological Research Center της Ισπανίας ανακάλυψαν πρόσφατα, ότι τόσο το τηγάνισμα τους, όσο και το βράσιμο τους μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα θρεπτικά και αντιοξειδωτικά τους επίπεδα.



Σύμφωνα με τη μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Food Sciences and Nutrition, το βράσιμο των μανιταριών μειώνει τις βιταμίνες, ενώ το τηγάνισμα αυξάνει την περιεκτικότητα τους σε λίπος και μειώνει πολύ σημαντικά τις πρωτεΐνες. Η λύση για να μπορέσετε να διατηρήσετε τα οφέλη τους για την υγεία είναι να τα βάλετε στο γκριλ και να ρίξετε ελάχιστη ποσότητα ελαιόλαδου. bovary loading…

