Ιούνιος 15th, 2017 by Σταματίνα

«Φουντώνουν» τα χρέη στην εφορία πριν καλά- καλά ξεκινήσουν οι πληρωμές για το φετινό φόρο εισοδήματος και με τη συμπλήρωση του τετραμήνου ανήλθαν στα 4,031 δισ ευρώ.



Επί της ουσίας πρόκειται για μια μηνιαία αύξηση της τάξης των περίπου 800 εκατ. ευρώ, πριν μπούμε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, όπου περιμένουν οι τρεις διμηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος και οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ. Σημειωτέον ότι όσο προχωρά η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, τόσο αυξάνεται ο μέσος φόρος και η εκτίμηση είναι ότι οι “βαριές” δηλώσεις δεν θα υποβληθούν πριν από την καταληκτική προθεσμία.



Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που εφαρμόζει η ΑΑΔΕ, τα οποία όπως προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, λειτουργούν ως σανίδα σωτηρίας, ως αντίβαρο στην υστέρηση από τους παρακρατούμενους φόρους εισοδήματος, το ΦΠΑ και τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης. Κλείνοντας ο Απρίλιος, 906.101 οφειλέτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς κι αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ΑΑΔΕ κινήθηκε εναντίον 16.646 ακόμα οφειλετών. Συνολικά, από την αρχή του έτους, 67.045 οφειλέτες έχουν προστεθεί στη λίστα των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών. Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι ότι με βάση το Αναθεωρημένο Στρατηγικό της Σχέδιο, η ΑΑΔΕ βάζει ως στόχο το 2020 να υπάρχει μηδενική αύξηση των οφειλών στην εφορία! iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούνιος 15th, 2017 at 22:22 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.