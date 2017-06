Ιούνιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Οδηγίες για την εφαρμογή του συστήματος αναλογικών τελών κυκλοφορίας με το οποίο οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να καταβάλλουν μόνον μέρος των ετήσιων τελών, ανάλογα με τον χρόνο κυκλοφορίας του οχήματος τους, παρέχει με εγκύκλιο του ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Η σχετική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Οικονομικών Εσόδων, που εστάλη σε όλες τις εφορίες, παρέχει αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για την παροχή της συγκεκριμένης δυνατότητας στους πολίτες.



Συγκεκριμένα: α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας

β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας

γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού (31.12.2017), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών. Για την αποφυγή λαθών και την ορθή εφαρμογή επισημαίνονται τα εξής: i. η άρση της ακινησίας γίνεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος του κατόχου του οχήματος, το οποίο τηρείται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. ii. προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της άρσης εάν δηλαδή αυτή γίνεται στην αρχή ή στο τέλος του μήνα. Παράδειγμα 1: Για επιβατικό ΙΧ 1000 κ.εκ., τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι 120€. Έστω ότι φορολογούμενος αιτείται εγγράφως άρσης ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2017: – εάν επιλέξει την άρση για 1 μήνα τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 120€ x (2/12) = 20€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη Δ.Ο.Υ. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, αφού ο μήνας αυτός λογίζεται ολόκληρος για τις ανάγκες υπολογισμού των τελών. – εάν επιλέξει την άρση για 3μήνες τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας θα είναι 120€ x (4/12) = 40€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη Δ.Ο.Υ. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου. – εάν επιλέξει την άρση για το υπόλοιπο του έτους δηλαδή μέχρι 31-12-2017, θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12 ως εξής: 120€ x (7/12) + 120€ x (2/12) = 70€ + 20€ = 90€.



Παράδειγμα 2: Για επιβατικό ΙΧ με εκπομπές 100γρ 0ϋ2/χλμ, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι : 100 x 0,90 = 90€. Έστω ότι φορολογούμενος αιτείται (εγγράφως) άρσης ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2017: – εάν επιλέξει την άρση για 1 μήνα τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 90€ x (2/12 ) = 15€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη Δ.Ο.Υ. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, αφού ο μήνας αυτός λογίζεται ολόκληρος για τις ανάγκες υπολογισμού των τελών. – εάν επιλέξει την άρση για 3μήνες τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας θα είναι 90€ x (4/12) = 30€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη Δ.Ο.Υ. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου. – εάν επιλέξει την άρση για το υπόλοιπο του έτους μέχρι 31-12-2017, θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12, δηλαδή 90€ x [(7/12) + (2/12)] = 90€ x (9/12) = 67,5€. Πρόστιμο εκπρόθεσμης επιστροφής Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, στην περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής των στοιχείων ή μη επιστροφής αυτών στη Δ.Ο.Υ., επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των αναλογούντων ετησίων τελών κυκλοφορίας, δηλ. εάν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος του παραδείγματος 1 έχει καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας για διάρκεια άρσης τριών μηνών (40€) και δεν επιστρέψει τα στοιχεία (άδεια και πινακίδες ) του οχήματος εμπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 120€ x 2=240€. Αυτονόητο είναι ότι δεν απαιτείται η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. όταν η άρση γίνεται νια το υπόλοιπο του έτους που περιλαμβάνει και τον τελευταίο μήνα του έτους 2017 (Δεκέμβριο), εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του 2018. Έναρξη ισχύος Με τις διατάξεις του άρθρου 17, του ίδιου νόμου, η έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 13/4/2017. Μεταβίβαση ή διαγραφή οχήματος λόγω εξαγωγής κατά το χρονικό διάστημα της μερικής άρσης της ακινησίας Α. Εάν εντός της χρονικής περιόδου άρσης της ακινησίας οχήματος κατά τα ανωτέρω, το όχημα μεταβιβαστεί, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’), σύμφωνα με τις οποίες δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος, εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει κατά τον υπολογισμό των οφειλόμενων τελών έτους 2017, να αφαιρείται το ποσό των τελών κυκλοφορίας που έχουν ήδη καταβληθεί για τις ανάγκες της μερικής (προσωρινής) άρσης. Για την μεταβίβαση απαιτείται να καταβληθούν και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών, τα οποία τυχόν οφείλονται, για το χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος, μετά των προβλεπομένων προστίμων. Β. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που έχει προηγηθεί μερική (προσωρινή) άρση της ακινησίας, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του εδ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο υποπαρ. Δ.4 περ. 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’185/7-4-2014), και ζητείται η διαγραφή του οχήματος λόγω εξαγωγής του, δηλαδή απαιτείται ο έλεγχος καταβολής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας τρέχοντος και παρελθόντων ετών. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί μεταβίβαση οχήματος ή διαγραφή του λόγω εξαγωγής, ενόσω έγινε χρήση της ευνοϊκής διάταξης της παρ. 4 του αρ. 16 του εν λόγω νομοθετήματος, χωρίς να έχουν καταβληθεί τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, τότε επιβάλλεται το προβλεπόμενο αυτοτελές πρόστιμο (διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας), το οποίο καταχωρείται πάντοτε εις ολόκληρο στον ΚΑΕ 1717. Άπαξ χρήση του δικαιώματος μερικής άρσης εντός του 2017 Η ανωτέρω επιλογή χρονικού διαστήματος ενός ή τριών μηνών άρσης, εφόσον γίνει, είναι δεσμευτική και δεν παρέχεται η δυνατότητα εκ νέου εντός του έτους 2017, άρσης της ακινησίας και κυκλοφορίας του οχήματος.

Εντούτοις, σε περίπτωση που έχει ήδη γίνει άπαξ χρήση του δικαιώματος άρσης είτε για τον έναν είτε για τους τρεις μήνες, και ο κάτοχος επιθυμεί παρόλα αυτά να άρει την ακινησία και πάλι, θα πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, να καταβάλει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του ποσού των τελών κυκλοφορίας που έχει καταβληθεί για τον ένα ή τους τρεις μήνες. Εφόσον, επιλεγεί χρήση του δικαιώματος άρσης για το υπόλοιπο του έτους και καταβληθούν τα αντίστοιχα τέλη κυκλοφορίας, προφανώς δεν τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 22 του ν. 2367/1953.



Τέλος, επισημαίνεται, ότι εφόσον το υπόλοιπο του έτους συμπίπτει με το μήνα ή τους τρείς μήνες τότε καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ίσα με τα 2/12 και 4/12 των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών, αντίστοιχα. Παραδείγματα Έστω ότι ο κάτοχος του οχήματος του παραδείγματος 2 (ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 90€), αιτηθεί για τρείς μήνες άρση της ακινησίας και καταβάλει τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας ύψους 30€. Στη συνέχεια, μετά την παρέλευση των τριών μηνών ζητάει εκ νέου άρση της ακινησίας για το όχημά του, τότε ο εν λόγω κάτοχος πρέπει να καταβάλλει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2017 αφαιρουμένου το ποσού των 30€ που έχει ήδη καταβάλλει, ήτοι καταβάλλει 60€. Εάν, ο ως άνω κάτοχος του οχήματος του παραδείγματος 2 (ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 90€), αιτηθεί για τρείς μήνες άρση της ακινησίας και καταβάλει τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας ύψους 30€ και ενδιάμεσα αποφασίζει να το μεταβιβάσει/διαγράψει λόγω εξαγωγής, τότε επίσης πρέπει να καταβάλλει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2017 αφαιρουμένου του ποσού των 30€ που έχει ήδη καταβάλλει, ήτοι καταβάλλει 60€. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

