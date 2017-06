Ιούνιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Το «άβατο» των Εξαρχείων θέλει να σπάσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Ετσι, προγραμματίζει ανοικτή εκδήλωση στην Πλατεία Εξαρχείων με θέμα «Ανοιχτές και Ελεύθερες Πόλεις»! Οπως εξηγεί η ΠΟΑΣΥ, «τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται «τυφλά» φαινόμενα βίας που στρέφονται κατά πολιτών αλλά και αστυνομικών, τα οποία τείνουν να γίνουν «θεσμοποιημένη πραγματικότητα» με την ανοχή της επίσημης πολιτείας».



Ετσι, η Ομοσπονδία κάνει την αρχή και αναλαμβάνει πρωτοβουλία να αναδείξει το πρόβλημα και διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Ανοιχτές και Ελεύθερες Πόλεις» που θα πραγματοποιηθεί στις 29-6-2017 και ώρα 18:00 στην πλατεία Εξαρχείων. Καλεί δε τα πολιτικά κόμματα, φορείς, ενώσεις πολιτών για να αναδειχθούν οι πτυχές του προβλήματος και να κατατεθούν ρεαλιστικές προτάσεις για την επίλυσή τους. «Η ευθύνη για τη σημερινή πραγματικότητα είναι τεράστια, αφού κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και επιτέλους ας σταματήσουμε να εθελοτυφλούμε και να θέσουμε τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων έστω και μετά από 43 χρόνια από τη μεταπολίτευση, έστω και τώρα», καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ.



Αναρχικοί: Θα είμαστε εκεί Αναρχικοί, με δημοσίευση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου έκαναν λόγο για «προκλητική συγκέντρωση με τις ευλογίες της ΝΔ», για να «σπάσουν και καλά το γκέτο και τα άβατα», τονίζοντας ότι θα είναι και οι ίδιοι εκεί. «Οι θεματαφύλακες όπως αυτοαποκαλλούνται μπάτσοι αυτοί που πουλάνε την πρέζα και σιγοντάρουν τις μαφίες για έξτρα εισόδημα, αυτοί που ευθύνονται για την καταστολή, για δολοφονίες συντρόφων, καλούν στα Εξάρχεια στις 29 Ιουνίου στις 6μμ σε εκδήλωση με θέμα «Ανοιχτές και Ελεύθερες πόλεις» Θα είμαστε όλοι εκεί…», αναφέρουν ακόμη. iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούνιος 15th, 2017 at 23:03 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.