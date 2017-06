Ιούνιος 15th, 2017 by Σταματίνα

Στην άρση της απαίτησης ανάκλησης-απόσυρσης των τροφίμων τσαγιού Κεϋλάνης και πράσινου τσαγιού Κίνας προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη διότι η παρουσία των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων άνω του επιτρεπόμενου ορίου αφορά στα αποξηραμένα βότανα που καταναλώνονται ως έχουν.

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω τρόφιμα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης επί της επισήμανσής τους, καταναλώνονται ως αφέψημα και όχι ως έχουν.



Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής τρόφιμα, τα οποία εισάγονται από τον Συνεταιρισμό «ΑΣΣΜΑ ΣΥΝ. Π.Ε.», Παλλάδος 24-26, Ψυρρή, Αθήνα:

Α) Τσάι Κεϋλάνης, με την εμπορική ονομασία «Κίτρινο Κανάρι Νο1», σε συσκευασία των 250 γρ. και ανάλωση πριν από 31-12-2021.

Β) Πράσινο Τσάι Κίνας, με την εμπορική ονομασία «GTea The Vert De Chine, Special Gunpowder», σε συσκευασία των 250 γρ. και ανάλωση πριν από 31-12-2020.



Με βάση τα ανωτέρω παύει η ισχύς του Δελτίου Τύπου του ΕΦΕΤ που εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2017 με θέμα «Ανάκληση μη ασφαλών τροφίμων «Τσάι Κεϋλάνης» και «Πράσινο Τσάι Κίνας»». Ο ΕΦΕΤ ενημερώνει τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα ότι μπορούν να τα καταναλώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στην επισήμανσή τους. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

