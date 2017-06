Ιούνιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Σας προτείνω σήμερα να κάνετε μόνοι σας το σοκολατούχο άλειμμα με σοκολάτα και φουντούκια.



Αυτή η σπιτική συνταγή έχει το πλεονέκτημα ότι ξέρετε τι τρώτε εσείς και τα παιδιά σας. Η βιομηχανική nutella χρησιμοποιεί φοινικέλαιο, όχι ιδιαίτερα καλό για το περιβάλλον και για την υγεία. Κάντε τα άλειμμα μόνοι σας, χωρίς χρωστικές ουσίες, χωρίς συντηρητικά. Υλικά 60 γραμμάρια κακάο σκόνη

2-3 κουταλιές πουρέ φουντουκιού (στα βιολογικά καταστήματα)

1 κουταλιά γλυκού κρέμα γάλακτος

1 κουταλιά σούπας γάλα βλάχας ζαχαρούχο

Ζάχαρη άχνη όσο επιθυμείτε



Εκτέλεση Αναμείξτε το κακάο με τον πουρέ φουντουκιού

Προσθέστε το ζαχαρούχο γάλα και την κρέμα γάλακτος

Ανακατέψτε, θα γίνει μια παχιά και ευωδιαστή κρέμα

Ρίξτε ζάχαρη άχνη, όσο εσείς επιθυμείτε Τοποθετήστε την σπιτική nutella σας σε ένα ωραίο βαζάκι και δωρίστε το. Κάντε κι άλλους χαρούμενους! Τέλειο; iefimerida loading…

