Ιούνιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Στον κόσμο του fitness κανείς μπορεί να ανακαλύπτει διαρκώς νέες προτάσεις και προγράμματα διατροφής, που υπόσχονται να αλλάξουν το σωματικό βάρος και να χαρίσουν την πολυπόθητη «τέλεια» σιλουέτα.



Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή προγράμματα διατροφής ανήκει και η κετονική ή αλλιώς κετογονική δίαιτα, για την οποία αν δεν έχετε προηγουμένως διαβάσει ή ακούσει, σας εξηγούμε, πως στηρίζεται στην κατανάλωση καλών λιπαρών και πρωτεΐνης, αλλά και στον περιορισμό της πρόσληψης υδατανθράκων. Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα ο οργανισμός (λόγω της μειωμένης παροχής γλυκόζης) να βρίσκει ενέργεια στο λίπος -τόσο αυτό που καταναλώνει όσο και αυτό που έχει αποθηκευμένο στο σώμα, καίγοντας έτσι και το περιττό λίπος και τα κιλά. Οι υποστηρικτές της δίαιτας αυτής δημιούργησαν λοιπόν τα λεγόμενα «fat bombs» που θα μπορούσαν να μεταφραστούν ως «λιπαρές βόμβες» και χρησιμοποιούνται για την απώλεια βάρους. Πρόκειται για μπουκίτσες που έχουν τη μορφή σφαιριδίου και τρώγονται σαν σνακ Φτιάχνονται από ένα συνδυασμό συστατικών που είναι υψηλά σε καλά λιπαρά και χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες (για παράδειγμα, λάδι καρύδας, ξηροί καρποί, αβοκάντο και άλλα) και γεμίζουν τον οργανισμό με την ενέργεια που χρειάζεται, ενώ μπορούν να αφαιρέσουν πόντους από την περιοχή της μέσης.



Τα «fat bombs» καταργούν το μύθο που ισχύει όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με την κατανάλωση λιπαρών, καθώς αποδεικνύουν, πως αν αυτά ανήκουν στην κατηγορία των «καλών», τότε παίζουν σπουδαίο ρόλο στην υγεία του οργανισμού, αλλά και στη διατήρηση του σωματικού βάρους. Σύμφωνα μάλιστα με την ειδικό Αλίσα Ράμσεϊ, τα λιπαρά είναι ένας σημαντικός παράγοντας ως προς τα ενδιάμεσα γεύματα, καθώς βοηθούν στο αίσθημα της πληρότητας και της ικανοποίησης. Είναι προτιμότερο όπως λέει η ίδια να καταναλώσει κανείς ένα μικρό σφαιρίδιο με αυτά τα συστατικά, παρά τσιπς ή άλλου είδους σνακ, ενώ τονίζει πως τα «καλά» λιπαρά μειώνουν τον κίνδυνο μιας σειράς από ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, του διαβήτη και ορισμένων μορφών καρκίνου. bovary loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούνιος 14th, 2017 at 21:22 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.