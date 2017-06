Ιούνιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Αν σας έχει κοπεί η όρεξη, μια ιδέα που μπορείτε να δοκιμάσετε είναι να καλέσετε τον εαυτό σας σε δείπνο μπροστά από έναν… καθρέφτη. Ιάπωνες επιστήμονες ισχυρίζονται ότι αν κανείς βλέπει το είδωλό του την ώρα που τρώει, τότε το φαγητό φαίνεται πιο νόστιμο και η όρεξη ανοίγει.



Το ίδιο λίγο-πολύ συμβαίνει ακόμη κι αν παρακολουθεί ένα βίντεο ή κοιτάζει μια φωτογραφία του πάνω στο τραπέζι, που να τον δείχνουν να τρώει. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ναγκόγια, με επικεφαλής τον δρα Ριουζαμπούρο Νακάτα, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Physiology & Behavior» (Φυσιολογία και Συμπεριφορά), πειραματίστηκαν με διαφόρων ηλικιών εθελοντές όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.



Διαπιστώθηκε ότι, ανεξαρτήτως ηλικίας, η ύπαρξη ενός καθρέφτη ή μιας φωτογραφίας του ανθρώπου να τρώει, βελτιώνει τη γεύση του φαγητού κατά 20% έως 25% και οδηγεί κάποιον να τρώει περισσότερο, όπως συμβαίνει όταν κανείς τρώει με πραγματική παρέα και όχι μόνο με τον εαυτό του. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι όταν οι άνθρωποι τρώνε παρέα με άλλους, «βαθμολογούν» το φαγητό ότι έχει καλύτερη γεύση και τείνουν να τρώνε περισσότερο. Η νέα μελέτη δείχνει ότι ακόμη και με ένα «τρικ» όπως ο καθρέφτης, ένα βίντεο ή μια φωτογραφία, ενεργοποιείται η ίδια διάθεση, πράγμα σημαντικό ιδίως για τους ηλικιωμένους που συχνά τρώνε μόνοι τους. newsbeast loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούνιος 14th, 2017 at 14:39 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.