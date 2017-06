Ιούνιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Αυτό το ρόφημα ινδικής προέλευσης πίνεται ιδανικά το βράδυ και υπόσχεται να μας λυτρώσει από τη δυσάρεστη αίσθηση που προκαλεί το φούσκωμα.



Λίγο το άγχος, λίγο οι αλλαγές στη θερμοκρασία, λίγο οι ανθυγιεινές επιλογές στη διατροφή μας και η ελάχιστη κατανάλωση λαχανικών, ο οργανισμός αντιδρά. Και κάπως έτσι το βράδυ καταλήγουμε με ένα πρησμένο στομάχι που διαμαρτύρεται και δεν βοηθάει καθόλου στο να χαλαρώσουμε. Ένα ρόφημα, ονόματι golden milk, είναι ιδανικό για τέτοιες περιπτώσεις αφού, χάρη στα ενεργά του συστατικά και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, σάς βοηθά να ξεφουσκώσετε, να χαλαρώσετε και να έχετε έναν πολύ πιο ποιοτικό ύπνο. Για την ακρίβεια, η καλύτερη ώρα για να το πιείτε είναι μια ώρα πριν πέσετε για ύπνο. Τα ακόμα καλύτερα νέα είναι ότι μπορείτε να το φτιάξετε στο σπίτι σήμερα κιόλας αφού η παρασκευή του είναι πανεύκολη και τα υλικά που χρειάζεστε μπορεί να τα έχετε δει. Τι θα χρειαστείτε:

1 φλ. γάλα καρύδας (Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γάλα σόγιας ή γάλα αμυγδάλου)

1 στικ κανέλλας

1/2 κ.γ. Κουρκουμά σε σκόνη

1 μικρό κομμάτι φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο

1 κ.σ. μέλι

1 κ.σ. έλαιο καρύδας για το φαγητό (Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαργαρίνη)

1/4 κ.γ. μαύρο πιπέρι Για να το φτιάξετε ρίχνετε το γάλα, την κανέλλα, το τζίντζερ, το μέλι, έλαιο καρύδας σε ένα κατσαρολάκι, προσθέτετε 1 φλ. νερό και ανακατεύετε. Το ζεσταίνετε ίσα- ίσα μέχρι να αρχίσει να σχηματίζει τις πρώτες φυσαλίδες στην επιφάνεια (όχι να βράσει). Τότε είναι έτοιμο για να το πιείτε.



Ο συνδυασμός όλων αυτών των υπερτροφών, τελικά, δημιουργεί ένα ρόφημα ποy βοηθά στην πέψη, στην απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από τον οργανισμό, στην υγεία της καρδιάς, στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας συστήματος και, φυσικά, στην ενίσχυση της μεταβολικής σας λειτουργίας και την ταχύτερη απώλεια κιλών. bovary loading…

