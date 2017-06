Ιούνιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Συνελήφθη σήμερα, (14-06-2017) πρωινές ώρες στα Γρεβενά, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών, 58χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης.



Συγκεκριμένα σε βάρος του 58χρονου εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης του Ανακριτή Γρεβενών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, πράξεις που έλαβαν χώρα στα Γρεβενά τον Οκτώβριο του 2015.



Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών. loading…

