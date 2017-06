Ιούνιος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πύργο με 27 ορόφους στα δυτικά του Λονδίνου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ αριθμός ανθρώπων λαμβάνει ιατρική βοήθεια για τραυματισμούς από την φωτιά, σύμφωνα με την αστυνομία. Στο σημείο βρίσκονται 40 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 200 πυροσβέστες, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου προς τα πάνω. Ο πύργος (Grenfell Tower) βρίσκεται στην περιοχή ( Lancaster West Estate) στα δυτικά της βρετανικής πρωτεύουσας.

“Ένας αριθμός ανθρώπων δέχεται ιατρική βοήθεια για τραυματισμούς, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση εκκένωσης του πύργου,” σύμφωνα με την αστυνομία. Η φωτιά έχει επεκταθεί από τους κάτω ορόφους προς τα επάνω και κατακαίει τον πύργο, ενώ μία στήλη μαύρη καπνού είναι διακριτή στον ουρανό του Λονδίνου. Εκφράζονται φόβοι ότι ο πύργος μπορεί να καταρρεύσει από τις υψηλές θερμοκρασίες. Η αιτία που προκάλεσε την φωτιά δεν έχει διευκρινιστεί.



Δείτε live εικόνα από το SkyNews: iefimerida,αμπε

