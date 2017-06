Ιούνιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Το καλοκαίρι φέρνει μαζί του και διάφορους μικρούς… επισκέπτες δηλαδή ζωύφια σε διάφορα μέρη του σπιτιού. Μύγες και αράχνες ξεκινούν και την επιδρομή τους στο σπίτι μας και ψάχνουμε διάφορους τρόπους να τα απομακρύνουμε χωρίς να χρησιμοποιούμε πάντα χημικά προϊόντα.



Αρχικά, είναι πολύ βασικό να μην μην υπάρχει σκόνη στο σπίτι. Φροντίστε να ξεσκονίζετε συχνά και να διατηρείτε το χώρο σας οργανωμένο έτσι ώστε να μην θέλουν ούτε καν να εμφανίζονται οι αράχνες μέσα σε αυτόν. Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι οι αράχνες μισούν τα πορτοκάλια, τα λεμόνια και γενικά τα περισσότερα εσπεριδοειδή. Μπορείτε λοιπόν, να ρίξετε φλούδες πορτοκαλιού ή λεμονιού σε ένα μπουκάλι ψεκασμού με νερό και να ψεκάσετε στις επιφάνειες που συνηθίζουν να εμφανίζονται οι αράχνες.



Πολύ καλή δουλειά κάνουν επίσης τα αιθέρια έλαια τα οποία απομακρύνουν τα έντομα. Μέντα και ευκάλυπτος αποτελούν τους χειρότερους εχθρούς των εντόμων. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε ο,τι και με τα εσπεριδοειδή, δηλαδή να ψεκάσετε σε διάφορα μέρη του σπιτιού και κυρίως σε πόρτες και παράθυρα. baby loading…

