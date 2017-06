Ιούνιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά του νόστιμου φαγητού αλλά η χρήση του αλατιού δεν περιορίζεται μόνο στην μαγειρική. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές χρήσεις του αλατιού που μπορούν να σας λύσουν τα χέρια σε μικροπροβλήματα της καθημερινότητας. Εκτός, λοιπόν, από γεύση στο πιάτο μας, το αλάτι προσφέρει και άλλες πολύτιμες λύσεις που, κατά πάσα πιθανότητα, δεν τις φαντάζεστε. Δείτε μερικές από αυτές… 1. Καθαρίζει τον φούρνο και περιορίζει τις μυρωδιές Το αλάτι όπως και η κανέλα αφαιρούν τις δυσάρεστες οσμές και τα λίπη του καμένου φαγητού από το φούρνο. Βάλτε αλάτι σε νερό και ψεκάστε τον φούρνο όταν είναι ακόμη ζεστός (όχι καυτός). Όταν στεγνώσει, τρίψτε τον με μία βούρτσα ή σκληρό ύφασμα. 2. Γυαλίζει τα ασημικά Πριν τα πλύνετε, τρίψτε τα με αλάτι και θα τα δείτε να γυαλίζουν σαν καινούρια. 3. Καθαρίζει το νεροχύτη Ρίξτε ένα μείγμα από νερό και μπόλικο αλάτι στο νεροχύτη σας. Θα εξαφανίσει τις οσμές των σωληνώσεων και θα καθυστερήσει τη συγκέντρωση των λιπαρών υπολειμμάτων στο εσωτερικό των σωλήνων



4. Βοηθά να μην μείνει ο λεκές από κρασί Αρχικά σκουπίστε με χαρτί κουζίνας όσο γίνεται περισσότερο από το κρασί που χύθηκε και σκεπάστε το λεκέ με αλάτι. Το αλάτι θα απορροφήσει το υπόλοιπο κρασί. Μετά ξεπλύνετε με κρύο νερό ή αν πρόκειται για χαλί, τρίψτε το αλάτι και σκουπίστε με την ηλεκτρική σκούπα. baby loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούνιος 14th, 2017 at 13:11 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.