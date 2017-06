Ιούνιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Διανύετε μια περίοδο όπου βρίσκεστε σε συζητήσεις με τοσύντροφό σας αναφορικά με το αν θα κάνετε άμεσα δεύτερο παιδί ή όχι. Ανεξάρτητα τι θα αποφασίσετε, υπάρχουν λόγοι που τα παιδιά σας θα ωφελούνταν από μια τέτοια απόφαση. Μάθετε περισσότερα…



Αυτό που λένε κάποιοι ότι θα έχει πάντα παρέα για να παίζουν μαζί είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν είναι αυτός βέβαια ο πιο σημαντικός ρόλος που θα σας ωθήσει να κάνετε δεύτερο παιδί, όμως για το πρώτο είναι κάτι πολύ βασικό. Ένα τεράστιο όφελος που θα αποκομίσουν τα δυο παιδιά σας (και όχι μόνο το πρώτο) είναι ότι θα έχει το ένα το άλλο ως στήριγμα σε όλη της ζωή. Κανένας φίλος δεν μπορεί να αποτελέσει σταθερά στη διάρκεια τόσων ετών όπως το αδερφάκι. Επίσης, πρόκειται για μια ανιδιοτελή σχέση, που όμοιά της δεν μπορεί να υπάρξει με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που θα γνωρίσουν στη ζωή τους. Ποτέ το ένα αδερφάκι δεν πρόκειται να αρνηθεί να βρεθεί δίπλα στο άλλο με οποιονδήποτε τρόπο και μάλιστα χωρίς να περιμένει ανταπόδοση.



Ένα μοναχοπαίδι πιο δύσκολα θα μπορέσει να μοιραστεί χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα δικά του πράγματα, αφού είναι κάτι που δε βιώνει στην καθημερινότητά του. Σε αντίθεση με τα αδέρφια, τα οποία έχουν μάθει να μοιράζονται πράγματα από μικρή ηλικία. Μέσα από τη συναναστροφή με το αδερφάκι, υπάρχει αλληλεπίδραση προσωπικοτήτων, με την έννοια ότι το ένα επηρεάζεται από το άλλο και προσπαθεί με την πάροδο των χρόνων να βελτιώσει τις αδυναμίες του μέσω των θετικών στοιχείων του άλλου. newsbeast loading…

