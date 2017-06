Ιούνιος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ζητά και την ολοκλήρωση μετεγκατάστασης των Αναργύρων



Την «αντικειμενική διερεύνηση των αιτιών» της κατολίσθησης στο ορυχείο της ΔΕΗ στο Αμύνταιο, αλλά και την «ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης των Αναργύρων» έθεσε ως άμεσες προτεραιότητες ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή, το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με το tovima.gr, ενημερώθηκε από στελέχη της ΔΕΗ (Όλγα Κουρίδου από τη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων της ΔΕΗ, Στέφανος Παλαβός από το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και Κωνσταντίνος Δόλογλου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ΔΕΗ) για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η κατολίσθηση, και μετά το πέρας της σύσκεψης προέβη σε δηλώσεις, επισημαίνοντας -μεταξύ άλλων- την ανάγκη εξασφάλισης της λειτουργίας του δικτύου τηλεθέρμανσης στην ευρύτερη περιοχή του Αμυνταίου, αλλά κι ενός επιθετικού, όπως υπογράμμισε, σχεδίου εξυγίανσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού «που θα εξασφαλίσει μία ισχυρή και βιώσιμη ΔΕΗ στο κέντρο των ενεργειακών εξελίξεων της χώρας». Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε και τους Ανάργυρους Αμυνταίου, που έχουν εκκενωθεί λόγω της κατολίσθησης. Είμαστε εδώ και αναλαμβάνουμε ενώπιόν σας την δέσμευση ότι η Ελληνική πολιτεία δε θα σας ξεχάσει και ότι οι δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια όπως η τροπολογία του 2011 και το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που είχε ετοιμάσει η προηγούμενη κυβέρνηση δεν θα ξεχαστούν δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΔ ενώπιον κατοίκων που είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου του χωριού. «Δεν είναι στις προθέσεις μας να κάνουμε μικροπολιτική στο πρόβλημα των κατοίκων του χωριού» και θα αναζητήσουμε κάθε δυνατή λύση στο πρόβλημα των Αναργύρων. «Δεν είμαστε εδώ να διεκδικήσουμε δάφνες μεγαλύτερου ενδιαφέροντος είμαστε εδώ για να λύσουμε το πρόβλημα σας και θα συνεννοηθούμε με καλή πρόθεση και καλή διάθεση με την κυβέρνηση για να βρούμε την καλύτερη λύση» είπε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ΝΔ θα στηρίξει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την προώθηση του προβλήματος των Αναργύρων αλλά καυτηρίασε την στάση της κυβέρνησης που υπό την πίεση του γεγονότος της μεγάλης καταστροφής αποφάσισε να ενεργοποιηθεί αφού επί δυόμιση χρόνια ενώ είχε στα χέρια της το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την μετέγκαταστασής του οικισμού που είχε ετοιμάσει η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Ανέφερε ότι το κόμμα του θα επιμένει στη διερεύνησή των αιτιών της κατολίσθησης με την καλύτερη αντικειμενικότητα για να είμαστε απολύτως σίγουροι για ότι έχει συμβεί ώστε να αποδοθούν ευθύνες εάν υπάρχουν. Δήλωσε ότι το ενδιαφέρον του κόμματος του εστιάζεται στο πώς θα ξαναλειτουργήσει το ορυχείο και πως θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων της περιοχής που είναι εξαρτημένη από το λιγνίτη. Θέλουμε μια ΔΕΗ ισχυρή που να μπορεί να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον που σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού και αγοράς αλλάζει διαρκώς σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατέληξε λέγοντας παρότι θέλουμε η ΔΕΗ να είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική έχουμε αμφιβολίες εάν οι πολιτικές που ακολουθούνται οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Έκανε ξεχωριστή αναφορά στην Τ/Θ του Αμυνταίου που καλύπτει τις ανάγκες 10.000 ανθρώπων στον Δήμο και τα δημοτικά διαμερίσματα ζητώντας να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η ομαλή λειτουργίας της από τον ομώνυμο Ατμοηλεκτρικό σταθμό της περιοχής που τροφοδοτείται με την σειρά του από λιγνίτη του ορυχείου που υπέστη την μεγάλη καταστροφή. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε σε σχόλιο κατοίκου του χωριού που του θύμισε ότι ο πατέρας του Κωνσταντίνος Μητσοτάκης «ήταν ο πολιτικός που άφησε την σφραγίδα του στο πρώτο έργο Τ/Θ στην Ελλάδα που έγινε στην Πτολεμαΐδα» λέγοντας ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της πόλης. Ο πρόεδρος της ΝΔ επισκέφθηκε την γειτονιά των Αναργύρων που τα σπίτια των κατοίκων έχουν πληγεί περισσότερο αφού βρίσκονται μόλις διακόσια μέτρα από το μέτωπο της κατολίσθησης. Συνομίλησε με τους ηλικιωμένους κατοίκους που βρήκε να κάθονται στις αυλές τους ενώ μια παρέα γυναικών του χωριού του προσφέραν τοπικό τσίπουρο και λιχουδιές της περιοχής. Δείτε το ρεπορτάζ από το Flash TV:



