Καρκίνος – Ακριβώς όπως ο καρκίνος αντιπροσωπεύει πολλές διαφορετικές ασθένειες, το λέμφωμα αντιπροσωπεύει πολλούς διαφορετικούς καρκίνους των λεμφοκυττάρων, για την ακρίβεια περίπου 35 διαφορετικούς υποτύπους! Ως λέμφωμα ορίζεται μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν τα κύτταρα που παίζουν κάποιον ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα και κυρίως αντιπροσωπεύει κύτταρα που εμπλέκονται στο λεμφικό σύστημα του σώματος.



Λέμφωμα: Συμπτώματα και σημάδια που πρέπει ΟΛΟΙ να προσέχουν — Συχνά, το πρώτο σημάδι είναι ένα ανώδυνο πρήξιμο στο λαιμό, ή στο έσω μέρος του χεριού, ή στη βουβωνική χώρα. — Λεμφαδένες ή ιστοί σε άλλα μέρη του σώματος μπορεί επίσης να διογκωθούν. Ο σπλήνας, για παράδειγμα, μπορεί διογκωθεί, αν έχετε λέμφωμα. — Οι διογκωμένοι λεμφαδένες μερικές φορές προκαλούν άλλα συμπτώματα, επειδή πιέζουν κάποια φλέβα ή κάποιο λεμφικό αγγείο (πρήξιμο του χεριού ή του ποδιού), κάποιο νεύρο (πόνος, μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα), ή το στομάχι (πρόωρη αίσθηση πληρότητας). — Η διόγκωση του σπλήνα μπορεί να προκαλέσει κοιλιακό πόνο ή δυσφορία. — Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν άλλα συμπτώματα. Τα συμπτώματα του λεμφώματος μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τα ακόλουθα: — Πυρετό — Κρυάδες — Ανεξήγητη απώλεια βάρους — Νυχτερινές εφιδρώσεις — Έλλειψη ενέργειας — Φαγούρα (έως και το 25% των ασθενών αναπτύσσουν φαγούρα, συνηθέστερα στο κάτω άκρο, αλλά μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, να είναι τοπική, ή να εξαπλώνεται σε όλο το σώμα)



Αυτά τα συμπτώματα είναι μη ειδικά. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να προκληθούν από διάφορες άλλες ασθένειες που δεν σχετίζονται με τον καρκίνο. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να είναι συμπτώματα γρίπης ή άλλων ιογενών λοιμώξεων, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα διαρκέσουν πολύ καιρό. Στο λέμφωμα, τα συμπτώματα επιμένουν παρά την πάροδο του χρόνου και δεν μπορούν να εξηγηθούν από μια λοίμωξη ή κάποια άλλη ασθένεια. Σε ποια σημεία βρίσκονται οι λεμφαδένες – Πώς να ελέγξετε αν είναι πρησμένοι Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε πού ακριβώς εντοπίζονται οι λεμφαδένες και πού πρέπει να ψηλαφήσετε με τα δάχτυλά σας για να ελέγξετε τυχόν ανωμαλίες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που εντοπίσετε οποιαδήποτε ανωμαλία στους λεμφαδένες σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες του.

