Ιούνιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών, αντιλαμβανόμενη και φέτος τις καλοκαιρινές ποιμαντικές ανάγκες και μέριμνες, δεν μένει σε καλοκαιρινή ραστώνη. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συνεργάζεται με τις κατασκηνώσεις «ΘΑΒΩΡ», της Αδελφότητας της Οσίας Ξένης, που με την καθοδήγηση του δικού μας γρεβενιώτη, π. Γερβασίου Ραπτόπουλου, έχουν οργανώσει στην Ελάνη Χαλκιδικής, με εντυπωσιακές εγκαταστάσεις.



Ξεγνοιασιά, παιχνίδι, τραγούδι, όμορφες φιλίες, σεβασμός, ομαδικότητα, φιλότιμο και κυρίως σωστή σχέση με τον Χριστό και την Εκκλησία… είναι μερικά από τα καλούδια που γεμίζει στην βαλίτσα του κάποιος κατασκηνωτής, όταν αποχωρεί. Η Κατασκήνωση αφορά σε: Κορίτσια Α΄- Δ΄ Δημοτικού (24-30 Ιουνίου) Αγόρια Α΄- Δ΄ Δημοτικού (30 Ιουνίου- 6 Ιουλίου)





Αγόρια Γυμνασίου & Λυκείου(6- 14 Ιουλίου) Κυρίες (29 Ιουλίου- 3 Αυγούστου) Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις: Βιβλιοπωλείο της Ι. Μ. Γρεβενών «Αναλόγιον» Και στην ηλ. διεύθυνση: http://www.diakonia-filakon.gr/frontend/articles.php?cid=169 loading…



