Στόχοι κυβερνο-επιθέσεων έχουν αρχίσει να πέφτουν και οι χρήστες των συστημάτων Mac, αφού χάκερς ανέπτυξαν νέες παραλλαγές κακόβουλου λογισμικού, οι οποίες στοχεύουν αποκλειστικά υπολογιστές της Apple.



Συγκεκριμένα και όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC, χάκερς έχουν αναπτύξει ένα λυτρισμικό (ransomware) και ένα κατασκοπευτικό λογισμικό (spyware). Το λυτρισμικό κρυπτογραφεί τα δεδομένα του υπολογιστή και απαιτεί την πληρωμή λύτρων για την απελευθέρωση των αρχείων. Το κατασκοπευτικό λογισμικό παρακολουθεί τι κάνουν οι χρήστες, συλλέγοντας πολύτιμες προσωπικές πληροφορίες. Ειδικοί αναφέρουν ότι τα δύο κακόβουλα λογισμικά αποτελούν μεγάλη απειλή για τους χρήστες, αφού οι δημιουργοί τους επιτρέπουν σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να τα χρησιμοποιεί δωρεάν. Τα δύο προγράμματα ανακάλυψαν οι εταιρείες κυβερνο-ασφάλειας Fortinet και AlienVault. Όπως αναφέρουν σε έκθεσή τους, όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα προγράμματα μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους χάκερς και να τους παράσχουν λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα ήθελαν να εγκατασταθεί το κακόβουλο λογισμικό.



Από την πλευρά τους οι χάκερς ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους ότι οι πληρωμές που θα καταβάλλονται από τα θύματα του λυτρισμικού θα μοιράζονται μεταξύ αυτών και των πελατών τους. Οι ερευνητές της Fortinet επικοινώνησαν με τους δημιουργούς του ransomware, προσποιούμενοι ότι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα και σύντομα έλαβαν δείγμα του κακόβουλου λογισμικού. Από την ανάλυση αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιείται μια πολύ λιγότερο εξελιγμένη κρυπτογράφηση σε σχέση με τις εκδόσεις που έχουν εντοπιστεί σε συστήματα Windows. Ωστόσο πρόσθεσαν ότι όσοι πέφτουν θύματα του συγκεκριμένου λυτρισμικού δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν τα αρχεία τους, αφού οι χάκερς έχουν κάνει πολύ κακή δουλειά στον χειρισμό των κλειδιών αποκρυπτογράφησης. Ο Αμίρ Λακάνι της Fortinet δήλωσε ότι οι χρήστες Mac θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα συστήματά τους είναι ενημερωμένα με τα πιο πρόσφατα διορθωτικά λογισμικού και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανοίγουν. «Το Mac λυτρισμικό γίνεται σίγουρα όλο και μεγαλύτερο», δήλωσε ο ίδιος προσθέτοντας ότι «αν και το μερίδιο αγοράς (των Mac) εξακολουθεί να είναι σχετικά μικρό, οι χάκερς γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολύτιμα δεδομένα για εκμετάλλευση και στους υπολογιστές Mac». Όπως αναφέρει στο δημοσίευμά του το BBC, η Apple αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο επί του θέματος. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

