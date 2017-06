Ιούνιος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγγέλλει στην προσωπική της σελίδα στο Facebook φοιτήτρια του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Πένη Φωτιάδου υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από άντρα που φορούσε ράσα, μέσα σε αστικό λεωφορείο. Μάλιστα, η κοπέλα κοινοποίησε φωτογραφίες που όπως λέει τράβηξε η ίδια με το κινητό της τηλέφωνο και να πείσει ότι όντως συνέβη το περιστατικό που περιγράφει. Το κείμενό της έχει ήδη εκατοντάδες κοινοποιήσεις, ενώ μια από τις φίλες της δημοσίευσε και φωτογραφία του ανθρώπου που φέρεται να προχώρησε στην άσεμνη πράξη. Τα σχόλια εξοργισμένων πολιτών κάτω από την ανάρτηση είναι δεκάδες, ενώ υπάρχουν και κάποιοι που υποστηρίζουν ότι οι φωτογραφίες είναι προϊόντα Photoshop. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Αναλυτικά η ανάρτηση με την καταγγελία:

Δείτε τη φωτογραφία:



