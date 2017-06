Ιούνιος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στα χέρια των ρωσικών αρχών βρίσκεται πλέον ο εγκέφαλος πίσω από το αυτοκτονικό παιχνίδι της «Μπλε Φάλαινας» που έχει στοιχίσει τη ζωή σε 32 νεαρά άτομα. Ο ταχυδρόμος στο επάγγελμα, 30χρονος Ίλια Σιντόροφ εικάζεται ότι είχε ακόμα 30 νεαρά κορίτσια έτοιμα να αυτοκτονήσουν, ακολουθώντας τις οδηγίες του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σιντόροφ έχει ήδη ομολογήσει τις πράξεις του ως εγκέφαλος και δημιουργός του παιχνιδιού, που έπειτα από διάφορες εξοντωτικές δοκιμασίες εξωθούσε τις έφηβες στην αυτοκτονία. Η αστυνομία ανέκρινε τον 30χρονο έπειτα από την αυτοκτονία 13χρονης, η οποία έπεσε στις ράγες τρένου. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μαχαιριές στο σώμα της, που σχημάτιζαν τη χαρακτηριστική «Μπλε Φάλαινα». Πληγές που είχε δημιουργήσει ίδια στον εαυτό της έπειτα από υποκίνηση του Σιντόροφ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σιντόροφ «έσπασε» ατά τη διάρκεια της ανάκρισης και ομολόγησε ότι αυτός βρίσκεται πίσω από τη «διαχείριση» του επικίνδυνου παιχνιδιού. Έκτοτε κρατείται στο Chelyabinsk στα Ουράλια, όπου αντιμετωπίζει ποινές που σχετίζονται με την υποκίνηση σε αυτοκτονία νεαρών κοριτσιών. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι ως αποδεικτικά στοιχεία έχουν κατασχεθεί κινητά τηλέφωνα, υπολογιστής και αρκετές κάρτες SIM, που βρέθηκαν στο σπίτι του.

«Ο ύποπτος επιβεβαίωσε ότι είναι ο διαχειριστής του αποκαλούμενου γκρουπ αυτοκτονίας, που έχει οδηγήσει σε 32 θανάτους μελών. Τους ανέθετε δοκιμασίες που σκοπό είχαν να τραυματίσουν τον εαυτό τους προκειμένου να φτάσουν στην αυτοκτονία» είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ο Σιντόροφ δεν είναι ο μόνος που έχει συλληφθεί για την υπόθεση. Στη φυλακή έχει ήδη οδηγηθεί ο 21χρονος Φίλιπ Μουντέικιν, ο οποίος κατηγορείται ότι υποκίνησε 16 κορίτσια σε αυτοκτονία. Το επικίνδυνο παιχνίδι έχει γίνει αρκετά δημοφιλές σε διάφορες χώρες του κόσμου, με αναφορές για αυτοκτονίες σε Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Βρετανία. Αναφορές έχουν γίνει ανά περιπτώσεις και στην ελληνική επικράτεια με τις εισαγγελικές αρχές να έχουν ήδη εκδώσει ειδικές οδηγίες.

iefimerida

