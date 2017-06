Ιούνιος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά την ενημέρωση για την επικείμενη επίσκεψη του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 στο ορυχείο Αμυνταίου και στον οικισμό των Αναργύρων, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης έστειλε στον πρόεδρο της Ν.Δ. την ακόλουθη επιστολή:

Κύριε Πρόεδρε, Ενημερώθηκα για την αυριανή σας επίσκεψη στο ορυχείο Αμυνταίου και στον οικισμό των Αναργύρων, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εκτιμώ ιδιαίτερα το ενδιαφέρον που δείχνετε. Δυστυχώς, προγραμματισμένη συνάντησή μου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον προγραμματισμό των περαιτέρω ενεργειών για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος και άλλων θεμάτων, δεν θα μου επιτρέψει να σας συνοδέψω. Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα εκπροσωπήσει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Γέρου. Είμαι βέβαιος ότι η επιτόπια παρουσία σας, θα σας δώσει τη δυνατότητα να έχετε ίδια αντίληψη της κατάστασης και να σχηματίσετε μια ρεαλιστική εικόνα για τα πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Σας καλωσορίζω στην Περιφέρειά μας, εύχομαι μια ουσιαστική επίσκεψη και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα αυτά και ακόμα περισσότερα σε μια συνάντησή μας.

