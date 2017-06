Ιούνιος 14th, 2017 by Σταματίνα

Το Βερολίνο περιμένει ότι η Ελλάδα και οι δανειστές της θα έλθουν σε συμβιβασμό για την εκταμίευση της δόσης, ενώ δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Αθήνα θα λάβει ελάφρυνση χρέους, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών.



«Περιμένουμε ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε ένα βιώσιμο συνολικό πακέτο», τόνισε ο εκπρόσωπος του Βόλφανγκ Σόιμπλε στην τακτική ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου.



Ερωτηθείς για τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, σημείωσε ότι η θέση της Γερμανίας παραμένει ότι τέτοια μέτρα μπορούν να αποφασιστούν μόνο μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος το 2018. iefimerida loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούνιος 14th, 2017 at 19:06 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.