Σε συνέχεια της αναφοράς που κατέθεσε ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης αναφορικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται στη φυτική παραγωγή από την αύξηση του αγριόχοιρου στη Δυτική Μακεδονία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σημαντική χρονική καθυστέρηση, προέβη σε σχετική απάντηση, το περιεχόμενο της οποίας επισυνάπτεται.



