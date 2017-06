Ιούνιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Το ενδεχόμενο να αλλάξουν προσωρινά όνομα για να μπορέσουν να ενταχθούν στην συμμαχία του ΝΑΤΟ εξετάζουν τα Σκόπια. Σύμφωνα Financial Times ο νέος πρωθυπουργός της χώρας Νίκολα Ντιμίτροφ εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει αίτηση για ένταξη στην ευρωατλαντική συμμαχία με προσωρινό όνομα.



Ο κ. Ντιμιτρόφ είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουν τυχόν ειδική ονομασία, αλλά προανήγγειλε συνάντηση ανάμεσα στους εκπροσώπους Ελλάδας και Σκοπίων για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, μετά το βέτο της Αθήνας το 2008. «Θα ζητήσω από Ελλάδα να επανεξετάσουν τι είδους γείτονα θέλουν — θέλουν μια σταθερή, φιλική χώρα, η οποία προσφέρει ελπίδα για δημοκρατία και δικαιοσύνη;» είπε σε συνέντευξη του και πρόσθεσε: «Αν είμαστε καλός γείτονας και, στη συνέχεια, ας ελπίσουμε ότι οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτό είναι μια ιστορική ευκαιρία».



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο δρόμος των Σκοπίων για την ένταξή στο ΝΑΤΟ μπορεί να ανοίξει με ένα διαφορετικό όνομα από αυτό που έχει αυτή την στιγμή αλλά είναι δεδομένο πως μία τέτοια πρωτοβουλία θα δημιουργήσει μεγάλους τριγμούς στο εσωτερικό της χώρας. Ο ίδιος εξήγησε, επίσης, ότι οποιαδήποτε νέα ονομασία θα τεθεί προς έγκριση με δημοψήφισμα και ότι η κυβέρνηση θα αναζητήσει διακομματική συναίνεση πριν θέσει σε ψηφοφορία το θέμα. eleftherostypos loading…

