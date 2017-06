Ιούνιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Υπάρχουν μέρες που κάθομαι στο γραφείο κι ενώ έχω καταναλώσει ένα πολύ θρεπτικό πρωινό, με πιάνει μια ακατάπαυστη όρεξη για φαγητό εξαιτίας της μυρωδιάς που γεμίζει την ατμόσφαιρα από το γειτονικό φούρνο. Και τότε έρχεται η στιγμή που σκέφτομαι να πεταχτώ μέχρι εκεί, για να αγοράσω ότι φρέσκο έχει βγει μόλις στον πάγκο, όμως οι τύψεις για τις θερμίδες με κρατούν πάντοτε πίσω και μακριά από το τσιμπολόγημα. Πώς το αντιμετωπίζω; Οχι, δεν κλείνω τα παράθυρα, αλλά φροντίζω να έχω μαζί μου σνακ, που θα γεμίσουν τον οργανισμό μου με πολύτιμες θρεπτικές ουσίες, θα μου δώσουν ενέργεια, θα με χορτάσουν, μα πάνω από όλα δεν θα μου προσθέσουν περισσότερες από 200 θερμίδες τη φορά.



Ακολουθούν επτά γευστικοί και νόστιμοι συνδυασμοί που μπορείτε να δοκιμάσετε κι εσείς. Δροσιστικό τοστ -176 θερμίδες Χρησιμοποιήστε μια φέτα του τοστ ολικής άλεσης ή πολύσπορη και προσθέστε επάνω μια κουταλιά του γλυκού cream cheese ή τυρί κότατζ, μπέρις και φύλλα βασιλικού. Τσιπς γλυκοπατάτας -136 θερμίδες Μπορείτε να τα φτιάξετε εύκολα και γρήγορα, πλένοντας καλά τη γλυκοπατάτα, ξεφλουδίζοντας την, κόβοντας την σε φέτες και αφού τις αλατίσετε (αν θέλετε) και τοποθετήσετε αντικολλητικό χαρτί σε σκεύος για φούρνο μικροκυμάτων, να ψήσετε τις φέτες μέχρι να ροδίσουν, για 4-5 λεπτά. Μισό μήλο με μια κουταλιά της σούπας φυστικοβούτυρο -157 θερμίδες Ελάχιστες θερμίδες και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη. Τα φρέσκα φρούτα, όπως το μήλο, αποτελούν πηγές βιταμινών και μετάλλων ενώ ενισχύουν την ενέργεια του οργανισμού με φυσικά σάκχαρα. Με τη σειρά του το φυστικοβούτυρο προκαλεί το αίσθημα του κορεσμού. Αχλάδι με μια κουταλιά της σούπας βούτυρο αμυγδάλου -197 θερμίδες Ενα σνακ που είναι στα όρια, αφού για 3 μόνο θερμίδες δεν ξεπερνά το διατροφικό στόχο που έχετε θέσει, αλλά είναι μια ιδανική και γρήγορη λύση για τις ώρες που πεινάτε. Στικς καρότου με χούμους -193 θερμίδες Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κόψετε σε λωρίδες δύο μεσαίου μεγέθους καρότα και να βάλετε στο πιάτο σας 1/4 της κούπας χούμους. Αυτό το σνακ σας δίνει 193 θερμίδες, 5,6 γραμμάρια φυτικών ινών και 5,3 γραμμάρια πρωτεΐνης.



Ντομάτα με βασιλικό, βαλσάμικο και φέτα -129 θερμίδες Κόψτε μια μεγάλη ντομάτα σε φέτες και σερβίρετε την στο πιάτο με ένα λεπτό κομμάτι φέτας και τέσσερα φύλλα βασιλικού κομμένα σε μικρά κομμάτια. Μπορείτε να προσθέσετε ένα κουταλάκι του γλυκού ξίδι βαλσάμικο. Αυγό και στικς αγγουριού -95 θερμίδες Θα χρειαστείτε μισό αγγούρι και ένα αυγό βρασμένο. Το σνακ αυτό σας «επιβαρύνει» με μόλις 95 θερμίδες, ενώ σας χαρίζει 7,4 γραμμάρια πρωτεΐνης. bovary loading…

