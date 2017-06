Ιούνιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Δήλωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη, για την έλευση του Φυσικού Αερίου στηΔυτική Μακεδονία: «Την Τετάρτη υπήρχε ένα προγραμματισμένο ραντεβού με τον κ. Σταθάκη και για άλλα θέματα και για το αέριο στη Δυτική Μακεδονία, και να σας δώσω και αυτή την είδηση, που κάποιοι δεν θέλουν να το πιστέψουν, ότι αέριο θα πάρει και η Δυτική Μακεδονία, με δύο σταθμούς, ένα στον ενεργειακό άξονα κοντά στον Περδίκκα και ένα στην Πορειά της Καστοριάς».



Η αναφορά του Περιφερειάρχη για το Φυσικό Αέριο έγινε κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων των Αναργύρων την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017.



