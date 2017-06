Ιούνιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά για 4 άτομα 8 φέτες χοιρινό ψαρονέφρι

10 φέτες ψωμί για τοστ

ελαιόλαδο

2 σκελίδες σκόρδο

30 γραμμ. κεδρόμηλα, κοπανισμένα

ρίγανη

μαϊντανός

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση Χτυπήστε το κρέας με το γουδοχέρι ή με τη λαβή ενός μαχαιριού για να μαλακώσει. Τρίψτε το ψωμί στο μούλτι, ραντίστε το με αρκετό λάδι (να μη μουλιάσει) και ανακατέψτε το με το σκόρδο, τα κεδρόμηλα, τη ρίγανη, τον μαϊντανό και αλατοπίπερο. Απλώστε μια στρώση από το μείγμα πάνω σε κάθε φέτα κρέατος, τυλίξτε τις σε ρολό και κλείστε τις με μια οδοντογλυφίδα ή δέστε τις με σπάγκο μαγειρέματος. Λαδώστε ένα ταψί που να χωράει τα τυλιχτάρια σας, χωρίς να αφήνει μεγάλο περιθώριο. Ρίξτε αρκετή από τη γέμιση στον πάτο του, τοποθετήστε πάνω τα τυλιχτάρια και πασπαλίστε τα με την υπόλοιπη γέμιση. Περιχύστε με 3 κ.σ. ελαιόλαδο. Ψήστε τα σε προθερμασμένο φούρνο στους 160οC για 40΄, σκεπασμένα με αλουμινόχαρτο τα πρώτα 15΄. Σερβίρετε τα ζεστά.

