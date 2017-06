Ιούνιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Η προμήθεια των κατάλληλων αντιρυτιδικών προϊόντων δεν είναι απλή υπόθεση γιατί οι διαθέσιμες επιλογές είναι τόσο πολλές ώστε συχνά δεν ξέρει κανείς τι να διαλέξει. Ωστόσο η ζήτηση γι’ αυτά τα προϊόντα αυξάνεται διαρκώς καθώς η πιο επιτυχημένη γενιά όλων των εποχών, οι babyboomers, εννοούν να γεράσουν όσο πιο καλά (και αδιόρατα) μπορούν.



Υπολογίζεται ότι έως το 2029 όλοι οι babyboomers θα έχουν κλείσει τα65 τους χρόνια (παγκοσμίως, τα τελευταία μέλη αυτής της γενιάς θεωρούνται όσοι γεννήθηκαν το 1964) και στο μεσοδιάστημα η παγκόσμια αγορά καλλυντικών με αντιγηραντικές ιδιότητες πιστεύεται ότι θα έχει ξεπεράσει σε ετήσια αξία τα 170 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως εξηγεί ο Δρ. Μάρκος Μιχελάκης, δερματολόγος-αφροδισιολόγος (Αισθητική Δερματολογία-Δερματοχειρουργική), η ρυτίδωση του δέρματος προκαλείται από πλήθος βιοχημικών διεργασιών που καθορίζονται από τα γονίδιά μας και κάνουν το σώμα να φθίνει με το πέρασμα του χρόνου, ενώ καθοριστικός είναι και ο ρόλος ορισμένων συνηθειών που κυμαίνονται από την έκθεση στον ήλιο και το κάπνισμα έως την κατανάλωση ζάχαρης και το απότομο αδυνάτισμα. Μπορούν άραγε να μας προστατεύσουν τα αντιρυτιδικά καλλυντικά; «Έως ένα βαθμό ναι, αρκεί να γίνεται σωστή επιλογή και να έχουν οι καταναλωτές ρεαλιστικές προσδοκίες», απαντά. Ο Δρ. Μιχελάκης και η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας έχουν μερικές συμβουλές που μπορεί να σας βοηθήσουν στην επιλογή σας. 1. Αρχίστε με το αντηλιακό και την ενυδατική κρέμα. Είναι δύο από τα ισχυρότερα αντιγηραντικά προϊόντα που μπορείτε να προμηθευθείτε. Χρησιμοποιώντας τα καθημερινά, θα δείτε μεγάλη διαφορά. Φροντίστε να διαλέξετε αντηλιακό ευρέος φάσματος (να προφυλάσσει από την UVA και την UVB), με δείκτη αντηλιακής προστασίας SPF 30 ή υψηλότερο, το οποίο θα είναι ανθεκτικό στο νερό (waterresistant). Η υδατική κρέμα είναι απαραίτητη γιατί περιορίζει τις λεπτές γραμμές. Είναι τόσο αποτελεσματική, ώστε αποτελεί το «μυστικό» συστατικό πολλών αντιγηραντικών προϊόντων. Αν θέλετε να αγοράστε ενυδατική κρέμα με «ενσωματωμένο» αντηλιακό, βεβαιωθείτε ότι τα αντηλιακά συστατικά της έχουν SPF 30 ή υψηλότερο. Μην ξεχνάτε να επαναλαμβάνετε την επάλειψη κάθε 2 ώρες, όταν βρίσκεστε σε υπαίθριους χώρους. 2. Αντιμετωπίστε κάθε πρόβλημα με τη σειρά. Δώστε περιθώριο δύο-τριών εβδομάδων στο αντηλιακό και την ενυδατική σας να δράσουν. Αν μετά, εξακολουθούν να υπάρχουν σημάδια γήρανσης που σας ενοχλούν (π.χ. ρυτίδες, κηλίδες), αντιμετωπίστε το καθένα ξεχωριστά. Να θυμάστε ότι δεν υπάρχει προϊόν που να αντιμετωπίζει όλα τα σημάδια της γήρανσης μαζί, ενώ αν χρησιμοποιήσετε πολλά αντιγηραντικά προϊόντα ταυτοχρόνως, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσετε ερεθισμό στο δέρμα σας. 3. Να επιλέγετε προϊόντα για τον δικό σας τύπο δέρματος. Το αντηλιακό, η ενυδατική και τα άλλα αντιγηραντικά προϊόντα θα αποδίδουν καλύτερα αν ταιριάζουν στον τύπο του δέρματός σας. 4. Να διαβάζετε τις ετικέτες των καλλυντικών. Και να προτιμάτε όσα αναγράφουν πως είναι υποαλλεργικά (σημαίνει μειωμένος κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης), μη-φαγεσωρογόνα και μη ακμογόνα (δηλαδή δεν προκαλούν απόφραξη των πόρων και ακμή), και όσα επιπροσθέτως αναγράφουν «Γραμμή Καταναλωτή».



Να θυμάστε ότι τα καλλυντικά που αναγράφουν «κλινικά αποδεδειγμένο» σημαίνει απλώς πως έχουν δοθεί σε καταναλωτές για να τα δοκιμάσουν – και όχι ότι αποτέλεσαν αντικείμενο κλινικής μελέτης και έγκρισης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές Αρχές, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ή ο αμερικανικός (FDA). 5. Να έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες. Ισχυρισμοί όπως «διώξτε 10 χρόνια από πάνω σας» ή «εξαφανίζει όλα τα σημάδια του γήρατος» είναι πολύ καλοί για να είναι αληθινοί. Να θυμάστε ότι τα αντιγηραντικά προϊόντα δεν είναι πανάκεια και δεν μπορούν, για παράδειγμα, να φθάσουν την αποτελεσματικότητα ενός λίφτινγκ. 6. Αυξήστε την αποτελεσματικότητά του. Για να αποκομίσετε τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα από το αντιρυτιδικό καλλυντικό που αγοράσατε πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα κάθε φορά (οι συνδυασμοί μπορεί να προκαλέσου ερεθισμό στο δέρμα και το ερεθισμένο δέρμα μοιάζει γερασμένο), να δοκιμάσετε πρώτα το προϊόν βάζοντας δύο φορές την ημέρα για 4-5 μέρες μικρή ποσότητα π.χ. στο εσωτερικό τμήμα του πήχη σας και να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης (αν έχει). Πρέπει επίσης να δίνετε χρόνο στο προϊόν για να δράσει: η ενυδατική μπορεί να λειάνει τις λεπτές γραμμές σε λίγες μέρες, αλλά τα περισσότερα αντιρυτιδικά προϊόντα θέλουν 6 εβδομάδες για να φανούν τα αποτελέσματά τους, ενώ μερικά χρειάζονται έως 3 μήνες. Επίσης, μην διακόπτετε τη χρήση του προϊόντος μόλις δείτε αποτέλεσμα, μην κάνετε ηλιοθεραπεία και διακόψτε την χρήση του καλλυντικού αν σας προκαλέσει αντίδραση (π.χ. ερεθισμό ή έγκαυμα ή τσούξιμο κ.λπ.). Web Only loading…

