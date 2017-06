Ιούνιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Αν ύστερα από την κηπουρική ή μια βόλτα στο δάσος λερώθηκαν τα ρούχα σας από ρετσίνι, μην ανησυχείτε καθώς με τη σωστή φροντίδα μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα τον λεκέ. Τι θα χρειαστείτε Έλαιο από δέντρο τσαγιού

Οινόπνευμα για εντριβές

Ξύδι Οδηγίες Ξεκινήστε με το πάγωμα της ρητίνης με ένα παγάκι. Μετά από λίγα λεπτά, ξεκολλήστε τη ρητίνη, η οποία θα πρέπει να έχει σκληρύνει. Χρησιμοποιείτε μόνο τα νύχια σας για να αφαιρέσετε τα κομμάτια. Άλλα αιχμηρά αντικείμενα θα μπορούσε να βλάψουν τα ρούχα. Εφαρμόστε το έλαιο από δέντρο τσαγιού, το οποίο διαλύει τη ρητίνη. Σκουπίστε το έλαιο από το λεκέ, χρησιμοποιώντας ένα πανί. Στη συνέχεια, στεγνώστε με οινόπνευμα για να αφαιρέσετε ότι έμεινε από το έλαιο και τη ρητίνη του δέντρου. Ξεπλύνετε καλά με ξύδι και νερό. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα αν δεν αφαιρέθηκε όλη η ρητίνη. Εφαρμόστε ξανά το έλαιο και στη συνέχεια αφαιρέστε με οινόπνευμα ή ξύδι. Πλύνετε τα ρούχα μόνο στο πλυντήριο μόνο εάν έχει φύγει όλη η ρητίνη, το έλαιο, το οινόπνευμα ή το ξύδι. neadiatrofis loading…

