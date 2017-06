Ιούνιος 13th, 2017 by Σταματίνα

Κανένας γονιός δεν έχει δόλο απέναντι στο παιδί του και τα όποια λάθη γίνονται εκ παραδρομής. Υπάρχουν όμως κάποια τα οποία μπορείτε εύκολα να αποφύγετε. Το mother.gr συγκέντρωσε και καταγράφει τα κυριότερα:



Τσακωμοί: Μπορεί σα θεωρία να το γνωρίζετε, όμως κάποιες φορές που μπορεί να έχετε εκνευριστεί παραπάνω από το συνηθισμένο, ενδέχεται να ξεχάσετε πόσο άσχημο είναι για την ψυχολογία του παιδιού να τσακώνεστε με το σύντροφό σας μπροστά του. Πόσο μάλλον αν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά! Συγκρίσεις: Κάποιοι γονείς θεωρούν σωστές τις συγκρίσεις του παιδιού τους με άλλα παιδιά, έχοντας στο μυαλό τους ότι με αυτόν τον τρόπο θα το κινητοποιήσουν για να βελτιωθεί. Το μόνο όμως που ουσιαστικά καταφέρνουν είναι να το κάνουν να νιώθει ανεπαρκές και να μπαίνει παρά τη θέλησή του σε μια ατέρμονη διαδικασία αποδείξεων. Ακατάλληλα προγράμματα: Πολλά παιδιά θεωρούν αδιάφορα ορισμένα παιδικά προγράμματα και ζητούν επιμόνως να παρακολουθήσουν άλλα με σκηνές βίας, τα οποία προκαλούν περισσότερο το ενδιαφέρον τους. Μην ενδώσετε σε αυτή την απαίτηση, αφού η αθώα παιδική ψυχή «βομβαρδίζεται» με ακατάλληλες εικόνες.



Έλλειψη ενδιαφέροντος: Σίγουρα δεν το κάνετε επίτηδες και απλά είσαστε απορροφημένοι στις δουλειές σας, όμως το παιδί δεν μπορεί να σας δικαιολογήσει, ούτε να δεχθεί ότι δεν του δίνετε σημασία. Δε γίνεται να ασχολείστε όλη την ώρα μαζί του, όμως μην ξεπερνάτε και τα όρια! Μόνο στο σπίτι: Μη βιάζεστε να αφήσετε το παιδί σας μόνο του στο σπίτι, χωρίς να έχετε συμβουλευθεί ειδικό, απλά και μόνο επειδή θεωρείτε από μόνοι σας ότι είναι καθ’όλα έτοιμο. Από τη μια τίθεται θέμα ασφαλείας και από την άλλη η αντικειμενική δυσκολία του να διαχειριστεί ψυχολογικά την απουσία σας. Δε θα το σκληραγωγήσετε, ούτε θα το κάνετε πιο υπεύθυνο και ώριμο με το να εκβιάζετε καταστάσεις… newsbeast loading…

