Μπορεί η κυβέρνηση να υπόσχεται νέα ρύθμιση χρεών πρός τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά η πραγματικότητα είναι ο ενιαίος, πλέον, φορέας κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ) βουλιάζει στα χρέη τα οποία έχουν φτάσει στο ύψος ρεκόρ των 22,49 δισ. ευρώ! Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών – του γνωστού ΚΕΑΟ – το οποίο έχει γίνει ο εφιάλτης των ελεύθερων επαγγελματιών κι όσων χρωστούν από τις χιλιάδες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών που οδηγούν στον «ξαφνικό θάνατο» πολλών επιχειρήσεων (μικρών και μεγαλύτερων) το 80% των οφειλετών ή 493.577 οφειλέτες χρωστούν έως 30.000 ευρώ ο καθένας. Κι όλοι αυτοί περιμένουν τη νέα ρύθμιση των 120 μηνιαίων δόσεων την οποία σύμφωνα με δήλωση του αρμόδιου υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου η κυβέρνηση έχει ζητήσει να εγκρίνουν οι δανειστές. Και η κυβέρνηση ακόμη περιμένει… Τα στοιχεία όμως με τα χρέη πρός τα ταμεία είναι συγκλονιστικά και αποκαλυπτικά του προβλήματος: Οπως αναφέρει η τελευταία έκθεση τα χρέη αυξήθηκαν κατά 3,9 δισ. ευρώ στα χρόνια της κρίσης ενώ οι αναλυτές πιθανολογούν ότι με την εκ νέου αύξηση των εισφορών θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Η εικόνα της 31ης Μαρτίου 2017 είναι η εξής: -Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται σε 22.492.806.684 ευρώ(!). -Το 17,35% (ποσό 3.902.576.068 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να χρωστούν για πρώτη φορά από το 2010 και μετά. -Το 82,65% (ποσό 18.590.230.616 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα. Σε αδυναμία οι μικροί Από τον έκθεση προκύπτει ότι υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 410.238 οφειλέτες (66% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας -Το 80% των οφειλετών (493.577 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας -Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 64.433 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 – 100.000 ευρώ (περίπου 20% του τρέχοντος υπολοίπου) -Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.594 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 28% του υπόλοιπου οφειλών) Η ανάλυση του φαινομένου Στο Κ.Ε.Α.Ο. που συστάθηκε κατ΄απαίτησιν της τρόικας επί κυβερνήσεως Σαμαρά εξασφαλίζεται η κεντρική παρακολούθηση των οφειλετών. Στο πλαίσιο αυτό το Κέντρο που απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη ανέλυσε την πραγματική διάσταση του προβλήματος της εισφοροδιαφυγής, εντοπίζοντας περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής και συστηματικής δημιουργίας οφειλών. Οπως σημειώνεται στην έκθεση «έντονη παραβατικότητα παρατηρείται σε επιχειρήσεις εταιρικής μορφής κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, κυρίως μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.), που καταστρατηγούν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ευθύνης διοικούντων νομικά πρόσωπα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται από τα νομικά αυτά πρόσωπα«. Οι «πατέντες» εισφοροδιαφυγής Οι τρόποι με τους οποίους εκδηλώνεται στην πράξη το φαινόμενο αυτό ποικίλλουν. Οι συνηθέστεροι είναι οι εξής: 1. Δημιουργία οφειλών από επιχειρήσεις με σημαντικό κύκλο εργασιών που ανήκουν σε επιχειρηματίες χωρίς προσωπική περιουσία, τα δε περιουσιακά στοιχεία που αυτοί ή άλλες επιχειρήσεις τους διέθεταν στο παρελθόν έχουν διοχετευθεί σε τρίτους. 2. Δημιουργία οφειλών από εταιρείες χωρίς περιουσιακά στοιχεία με εικονικούς υπεύθυνους, που δηλώνουν σαν έδρα κάποιο λογιστικό ή δικηγορικό γραφείο, εμφανίζουν πολλά παραρτήματα, ασφαλίζουν προσωπικό άλλων επιχειρήσεων και στο τέλος πτωχεύουν. 3. Δημιουργία οφειλών από εταιρείες με διαχειριστές, μέλη ή Διευθύνοντες Σύμβουλους πρόσωπα χωρίς περιουσιακά στοιχεία ή πρόσωπα κατά των οποίων δεν έχει νόημα η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Τέτοια πρόσωπα είναι συνήθως: α) Υπερήλικοι, συνηθέστερα γονείς ή στενοί συγγενείς του επιχειρηματία, καθώς και άτομα πολύ νεαρής ηλικίας, β) Οικονομικοί μετανάστες/αλλοδαποί, με κατοικία την έδρα της εταιρείας, γ) Κάτοικοι εξωτερικού χωρίς περιουσία στην Ελλάδα, δ) Υπάλληλοι της επιχείρησης, των οποίων η εμπειρία/ προϋπηρεσία δεν δικαιολογεί την τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνης. 4. Δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα, το ίδιο αντικείμενο εργασιών και τον ίδιο διακριτικό τίτλο με επιχείρηση που δημιούργησε οφειλές και κατόπιν έπαψε να υποβάλλει ΑΠΔ. Στη νέα αυτή επιχείρηση ασφαλίζεται και το προσωπικό της παλιάς. 5. Δημιουργία οφειλών μεγάλου ύψους από επιχειρήσεις (συνηθέστερα εταιρείες φύλαξης ή καθαριότητας), που αναλαμβάνουν έργα σαν υπεργολάβοι και παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων. Πολλές φορές στις εταιρείες αυτές ασφαλίζεται και το προσωπικό του πραγματικού ανάδοχου του έργου. Οι παραπάνω «πατέντες» εισφοροδιαφυγής έχουν χρησιμοποιηθεί από δεκάδες επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα έχει εντοπίσει το Κ.Ε.Α.Ο. Οι εταιρείες που έχουν εντοπιστεί δραστηριοποιούνται στους τομείς τουρισμού, εστίασης, ψυχαγωγίας-κέντρα διασκέδασης, παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας κλπ. και οι σχετικές οφειλές τους ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ. Αρχίζει το «κυνήγι» Για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιπτώσεων, άμεσης προτεραιότητας ζήτημα είναι ο ασφαλής εντοπισμός των εικονικών υπευθύνων για τον καταλογισμό των εισφορών στους πράγματι ωφελούμενους από την παράνομη δραστηριότητα. Τα πρόσωπα αυτά είναι που έχουν την υποχρέωση αλλά και την οικονομική δυνατότητα να αποκαταστήσουν τη ζημία των ασφαλιστικών οργανισμών που προκλήθηκε από τη δραστηριότητά τους. Επιπρόσθετα, στο Κ.Ε.Α.Ο. εντείνεται ο έλεγχος αφερεγγυότητας των Επιχειρήσεων που είναι οφειλέτες με προτεραιότητα στις επιχειρήσεις καθαριότητας, φύλαξης, εκπαιδευτικοί όμιλοι, κέντρα αισθητικής, μονοπρόσωπες, ΕΠΕ και ΙΚΕ.

